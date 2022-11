Journées d'action contre la violence faite aux femmes - du 25 novembre au 6 décembre 2022 - Agissons contre la violence faite aux femmes

QUÉBEC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Pour rappeler l'importance d'agir contre la violence faite aux femmes, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, souligne le début des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes qui se déroulent chaque année du 25 novembre au 6 décembre.

Alors que le 25 novembre souligne la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 6 décembre a été institué au Canada comme la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, et ce, en souvenir des 14 jeunes femmes assassinées à Polytechnique Montréal le 6 décembre 1989. Cette période est l'occasion de sensibiliser la population québécoise à la violence faite aux femmes et de réitérer la nécessité de s'engager collectivement contre cette problématique.

Alors que les statistiques démontrent que les filles et les femmes sont encore aujourd'hui les principales victimes de la violence conjugale et de la violence sexuelle, les Journées d'action représentent un moment privilégié de réflexion, de mobilisation et de sensibilisation aux enjeux spécifiques de la violence faite aux femmes. Nous devons toutes et tous contribuer à l'enrayer.

Citation :

« Il y a tant d'exemples d'événements impliquant des femmes ayant été victimes de violence conjugale ou sexuelle. L'actualité nous le rappelle quotidiennement. Au cours de cette période de 12 jours, je vous invite toutes et tous à vous informer sur la violence faite aux femmes, notamment en participant à l'une des nombreuses activités organisées partout au Québec. Ayons également une pensée pour toutes les victimes, dont les 14 femmes tuées lors du féminicide de Polytechnique, et leur entourage pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée. Ensemble, agissons pour cheminer vers une société exempte de violence. »

Martine Biron, ministre de Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Pour en apprendre plus sur les Journées d'action et pour connaître les activités qui se dérouleront près de chez vous, consultez les pages Web suivantes :

Saluons le courage des femmes qui ont dénoncé la violence qu'elles ont subie, mais aussi celui des survivantes qui portent souvent seules le fardeau de la violence vécue.

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec agit sur plusieurs fronts dans la prévention et l'intervention en matière de violence, et continue de le faire.

De nombreuses mesures ont été mises en place par le gouvernement du Québec au cours des dernières années, notamment des stratégies et des plans d'action assortis de montants historiques en matière de condition féminine. Ces actions permettent aujourd'hui d'intervenir plus rapidement et massivement contre la violence faite aux femmes.

Des ressources existent pour les victimes, mais aussi pour les témoins, les proches et les personnes qui ont des comportements violents. N'hésitez pas à faire appel à elles si vous avez besoin d'aide ou de soutien :

SOS violence conjugale : 1 800 363-9010 (24 h/24, 7 j/7)



Info-aide violence sexuelle : 1 888 933-9007 (24 h/24, 7 j/7)



Rebâtir : www.rebatir.ca; 1 833-REBATIR



À cœur d'homme : https://www.acoeurdhomme.com/besoin-daide

