Journées d'accès gratuit dans les parcs nationaux québécois cet hiver

ROXTON POND, QC, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de promouvoir la pratique d'activités de plein air et de donner la chance à tous de profiter des richesses de notre territoire québécois, le gouvernement du Québec offrira à l'ensemble de la population plusieurs journées d'accès gratuit dans les parcs nationaux au cours des prochains mois.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. Jacques Caron, en ont fait l'annonce aujourd'hui au parc national de la Yamaska. Ainsi, du 28 décembre 2022 au 14 mars 2023, les visiteurs des parcs nationaux n'auront pas à débourser de droits d'accès quotidiens lors de 24 journées, selon un calendrier prédéfini et disponible en ligne sur le site de la Sépaq.

Citations :

« Profiter du plein air comporte des bénéfices puissants pour notre santé physique et mentale. Et quoi de mieux que découvrir, en même temps, notre magnifique territoire? L'accessibilité à nos infrastructures est une de mes priorités. Fournir des occasions supplémentaires aux Québécoises et Québécois d'en profiter sans frais, c'est donner la chance à plus de gens de bénéficier de cette richesse naturelle, tout en favorisant leur bien-être. Je vous invite à profiter de cette occasion unique pour sortir prendre un bon bol d'air frais dans un parc national près de chez vous! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le tourisme de nature et d'aventure est de plus en plus populaire auprès des touristes québécois et d'ailleurs, et nous souhaitons maximiser l'accès à la nature afin d'en faire un caractère distinctif du Québec. Ces journées d'accès gratuit à nos parcs nationaux permettront à tous de profiter de ces joyaux. En plus de stimuler les activités touristiques en région pendant la saison froide, cette mesure permettra aux Québécois et à nos visiteurs de s'approprier notre magnifique hiver et de découvrir toutes les activités qu'il est possible de faire pendant cette saison. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Sépaq est fière de faire partie de l'initiative gouvernementale qui vise à faire bouger davantage la population québécoise. Les territoires naturels et les activités de plein air ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la santé publique et la promotion de saines habitudes de vie. Ces journées d'accès gratuit inciteront certainement différentes personnes à profiter des joies de l'hiver dans un décor naturel à couper le souffle. »

Jacques Caron, président-directeur général de la Sépaq

Faits saillants :

Les journées d'accès gratuit varient d'une semaine à l'autre de façon qu'elles soient le plus accessibles possible au plus grand nombre en fonction des différentes réalités individuelles.

Il en coûte généralement 9,25 $ par jour à un adulte pour accéder à un parc national de la Sépaq, et l'entrée est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins.

La Sépaq invite les intéressés à réserver leur journée gratuite en ligne jusqu'à 30 jours à l'avance afin de s'assurer une admission dans leur parc national préféré à la date ciblée.

La mesure gouvernementale offre l'accès gratuit aux parcs nationaux à certains moments, mais pas à l'ensemble des activités tarifées des établissements, ni à la location d'équipement.

Liens connexes :

Pour consulter le calendrier des journées de gratuité et les modalités d'accès à cette mesure, visitez le site Web de la Sépaq.

Semaine débutant le Journée 1 Journée 2 26 décembre Mercredi 28 décembre Jeudi 29 décembre 2 janvier 2023 Mardi 3 janvier Mercredi 4 janvier 9 janvier 2023 Jeudi 12 janvier Vendredi 13 janvier 16 janvier 2023 Lundi 16 janvier Mardi 17 janvier 23 janvier 2023 Mardi 24 janvier Mercredi 25 janvier 30 janvier 2023 Mercredi 1 février Jeudi 2 février 6 février 2023 Jeudi 9 février Vendredi 10 février 13 février 2023 Jeudi 16 février Vendredi 17 février 20 février 2023 Lundi 20 février Mardi 21 février 27 février 2023 Mardi 28 février Mercredi 1 mars 6 mars 2023 Mercredi 8 mars Jeudi 9 mars 13 mars 2023 Lundi 13 mars Mardi 14 mars

Au Québec, on bouge! :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Ministère de l'Éducation :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

Sépaq :

https://www.facebook.com/reseausepaq

https://www.youtube.com/user/ReseauSepaq

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Renseignements: Sources : Lambert Drainville, Attaché de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 264-4146, [email protected]; Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Société des établissements de plein air du Québec, 418 254-9314, [email protected]