OTTAWA, ON, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui est une triste journée pour les PME canadiennes, alors qu'environ 200 000 propriétaires ont vu leur dette augmenter drastiquement ce matin.

Les recherches de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) montrent que bon nombre d'entre elles sont à risque de fermer leurs portes, presque 4 ans après le début de la pandémie. L'ajout de 20 000 $ aux dettes d'une PME canadienne peut signer son arrêt de mort.

Les propriétaires de PME qui ont demandé un prêt du CUEC ne l'ont pas fait de gaieté de cœur ou par manque de jugement. Ils l'ont fait au début d'une pandémie mondiale, lorsque les gouvernements leur ont demandé de fermer leurs portes pour protéger la population. À ce moment-là, les gouvernements affirmaient qu'il suffirait de quelques semaines pour « aplatir la courbe », et les économistes prévoyaient une période de prospérité économique soutenue après la levée des restrictions.

Dans les faits, le Canada a enregistré la plus longue période de restrictions au monde : les salles d'entraînement et les restaurants ont été contraints de fermer jusqu'à 430 jours sur une période de 2 ans dans certaines régions du pays.

Pour les PME, la frénésie de dépenses postpandémiques prédite ne s'est jamais concrétisée. La réalité, c'est que les entreprises ont dû faire face à une hausse colossale de l'inflation et de tous leurs coûts d'exploitation. Aujourd'hui, seulement la moitié des PME ont retrouvé leurs niveaux de ventes prépandémiques.

Nous sommes très inquiets de ce que réservent les prochains mois aux PME canadiennes, qui ont vu leur niveau d'endettement augmenter considérablement.

Nous demandons aux Canadiens de faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir leurs petites entreprises locales. Nous demandons aux gouvernements de redresser la situation en renonçant à tout projet d'augmentation des coûts imposés aux PME, comme la hausse de la taxe carbone et de la taxe d'accise sur l'alcool du fédéral, prévue le 1er avril. Il est temps que le gouvernement fédéral commence par respecter sa promesse en remettant aux PME les 2,5 G$ issus des revenus de la taxe carbone récoltés depuis 2019.

Aujourd'hui est une triste journée pour les PME. Faisons tout notre possible pour les aider.

- Dan Kelly, président et chef de la direction de la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514-817-0228, [email protected]