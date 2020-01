Journée portes ouvertes et collecte de denrées du Carrousel de la GRC

OTTAWA, le 29 janv. 2020 /CNW/ - Comme chaque année, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) invite le public à sa journée portes ouvertes et collecte de denrées, qui aura lieu au Centre du Carrousel le samedi 8 février prochain, de 10 h à 15 h.

Cette année, la GRC s'est associée à Patrimoine canadien pour faire de la journée portes ouvertes une activité officielle de Bal de neige. C'est l'occasion pour le public de rencontrer les cavaliers et d'admirer les chevaux aux écuries du célèbre Carrousel. Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations de groupes spécialisés et à des expositions d'équipement de la GRC et participer à des d'activités familiales. Apportez votre appareil photo pour vous faire photographier avec les chevaux et les cavaliers du Carrousel.

La Boutique Mountie sera ouverte et on fera tirer des prix de présence tout au long de la journée.

L'entrée est libre et le stationnement sur place, gratuit; mais on invite les visiteurs à faire un don à la Banque d'alimentation d'Ottawa. Les activités se dérouleront à l'intérieur.

Le Centre du Carrousel de la GRC est situé au 1, chemin Sandridge (à l'angle du boulevard Saint-Laurent). Vous pouvez aussi y accéder en empruntant le circuit 7 d'OC Transpo ou la promenade de Sir-George-Étienne-Cartier.

Pour plus d'information sur l'événement, consultez la page Web : http://www.rcmp.gc.ca/fr/journee-portes-ouvertes-du-carrousel

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Demandes d'information des médias : Relations avec les médias de la GRC, (613) 843-5999, [email protected]