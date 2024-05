Journée nationale du sport et de l'activité physique - Choisis ton terrain de jeu : la ministre Charest invite la population à bouger!

QUÉBEC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Devant la grande offre d'activités physiques, sportives et de plein air disponibles et les nombreux bienfaits sur la santé qui découlent de leur pratique, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, invite la population à bouger à l'occasion de la Journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP). Sur le thème Choisis ton terrain de jeu, la JNSAP se veut un moment privilégié pour que les Québécoises et Québécois prennent une pause de leur routine quotidienne afin de redécouvrir le plaisir de bouger en solo, en famille ou entre amis.

Rappelons que du 2 au 12 mai, les municipalités, les organismes sportifs, de loisir et de plein air, les établissements scolaires, les services de garde éducatifs à l'enfance et les milieux de travail sont invités à mettre la pratique régulière d'activités physiques au cœur de leurs activités et de leurs installations.

Citation :

« Chaque année, la Journée nationale du sport et de l'activité physique est un bon moment pour se rappeler que bouger, ça n'a pas à être compliqué. Toutes les occasions sont bonnes pour tirer avantage des bienfaits de l'activité physique. Se dépasser en équipe avec des amis, sortir en nature en famille, prendre l'air à l'heure du dîner ou tout simplement bouger parce que ça nous fait du bien, c'est possible chaque jour! En ce 2 mai, choisissez votre terrain de jeu et profitez de tous les bienfaits du sport pour le corps et l'esprit! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Plus d'informations sur la JNSAP : https://www.quebec.ca/journee-nationale-sport-activite-physique

