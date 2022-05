Journée nationale du sport et de l'activité physique - Choisis ton terrain de jeu

QUÉBEC, QC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de souligner la Journée nationale du sport et de l'activité physique, qui se déroulera cette année sous le thème Choisis ton terrain de jeu. À l'occasion de cette journée thématique, la population est invitée à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de bouger, que ce soit à des fins utilitaires ou pendant ses temps libres.

« Les activités sportives en contexte scolaire ont une multitude d'effets bénéfiques, notamment de contribuer à la motivation et au bien-être des élèves. C'est pourquoi il est important de trouver des moyens de faire bouger les jeunes selon leurs intérêts. J'encourage aussi les parents à montrer l'exemple et à pratiquer une activité physique avec leurs enfants. Pourquoi ne pas profiter de l'arrivée du printemps pour faire une activité de plein air en famille? », lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

Pour des suggestions d'activités ou pour trouver un événement dans votre région, consultez le site web de la Journée nationale du sport et de l'activité physique.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

