Journée nationale du personnel de soutien scolaire - Un rôle déterminant pour les élèves et l'ensemble du personnel scolaire

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - En cette Journée nationale du personnel de soutien scolaire, laquelle se déroule aujourd'hui sur le thème Déterminants, la Fédération des centres de services scolaires du Québec tient à souligner le travail qu'accomplissent ces milliers de travailleuses et de travailleurs qui œuvrent au sein de nos organisations scolaires publiques.

« Je suis reconnaissante à l'égard du travail réalisé par ces personnes engagées. Minutieuses et professionnelles, l'ensemble du personnel scolaire reconnaissent leur soutien afin de réunir les conditions nécessaires à l'épanouissement des élèves, et ce, dans un milieu de vie sain, sécuritaire et bienveillant. Leurs différentes expertises jouent un rôle déterminant dans la réussite éducative et dans le travail des enseignants, du personnel professionnel, du personnel d'encadrement et des parents. Au nom du réseau scolaire public, je remercie ces personnes pour ce travail accompli au quotidien. », s'est exprimé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

