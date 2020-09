Journée nationale du personnel de soutien scolaire - Pertinente plus que jamais!

QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis plus de 20 ans, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) souligne, le dernier jeudi de septembre, la Journée nationale du personnel de soutien scolaire. Cette journée a pour but de mettre en valeur le rôle essentiel que ces employés de l'état jouent dans le réseau scolaire d'ici.

Aujourd'hui, plus que jamais, cette journée est remplie de sens. « Depuis maintenant près de six mois, le personnel de soutien est au front. On nous nomme de différentes manières : Super-héros, anges gardiens, personnel essentiel. Mais peu importe le nom qu'on nous donne, notre dévouement à la tâche mérite d'être reconnu. Parce qu'on ne travaille pas qu'en temps de pandémie! » explique Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « En cette période d'urgence sanitaire et de négociations du secteur public, le gouvernement a l'occasion de saluer notre travail de façon concrète. Et ça passe par des primes, des conditions de travail améliorées, une volonté réelle de régler la pénurie de main-d'œuvre et des salaires décents ».

La FPSS-CSQ représente plus de 30 000 personnes à travers le réseau scolaire québécois. 30 000 employés essentiels dans le réseau scolaire, c'est 30 000 contribuables qui participer à faire tourner l'économie! Et ces membres composent 81 catégories d'emplois différents.

« D'instinct, quand on pense au personnel de soutien, on pense aux employés gravitant autour des services de garde, mais c'est largement plus englobant. Qu'on soit au service direct à l'élève ou au secteur général, la plupart du temps, c'est nous qui faisons que le réseau roule sans accrocs. Aujourd'hui, c'est l'occasion de mettre les projecteurs sur eux pour leur dire MERCI! » renchérit Éric Pronovost.

81 classes d'emploi essentiel

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emploi réparties en 24 centres de services scolaires et 19 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 30 000 membres.

