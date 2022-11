Journée nationale des services aux entreprises - Nova Formation, lauréat du Prix Distinction

QUÉBEC, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est fière de souligner la remise du Prix Distinction 2022 à NOVA formation, le service aux entreprises du Centre de services scolaire Marie-Victorin, qui propose une formation d'agent de bureau sur mesure à des élèves vivant avec des limitations. Soulignons que ce prix a été remis lors de la 10e édition de la Journée nationale des services aux entreprises, tenue les 8 et 9 novembre et au cours de laquelle le 10e anniversaire de Formation Québec en réseau a été souligné ainsi que la contribution de ses bâtisseurs.

« Je tiens à féliciter l'équipe de Nova formation qui s'est démarquée par la mise en place de cette formation destinée aux personnes ayant des limitations. Leur apport est absolument significatif de l'innovation et de la créativité des services aux entreprises (SAE) partout au Québec. De fait, les centres de services scolaires constituent de véritables alliés dans le développement économique de leur région. Chaque année, plusieurs formations adaptées aux besoins des travailleurs et des entreprises voient le jour et Nova formation en est un très bon exemple. Je salue l'engagement du personnel ayant contribué au développement et à la mise en œuvre de ce projet de formation inclusif! Je suis très fière de cette réalisation qui est à l'image de ce qu'offre le réseau scolaire public en matière de développement des compétences et de qualification de la main-d'œuvre », a déclaré Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

Depuis 2008, NOVA formation offre cette formation sur mesure à des élèves vivant avec des limitations. Elle permet à 10 apprenants sélectionnés annuellement d'accéder à des postes liés au domaine du service à la clientèle, de commis de bureau, de secrétaire, de commis à la comptabilité et de réceptionniste. Ainsi, les élèves inscrits bénéficient de services d'enseignement dans un milieu spécifiquement adapté à leurs besoins particuliers, incluant le matériel pédagogique et les stratégies d'enseignement. Ces heures de formation comprennent également huit semaines de stage en entreprise, au cours desquelles ils ont l'occasion de démontrer les compétences acquises auprès d'employeurs potentiels. La formation est dispensée selon un plan d'intervention individualisé, adapté à chacun des apprenants, afin d'établir leurs besoins, leurs priorités et de définir leur projet de vie. Depuis l'implantation du programme, ce sont 127 diplômés qui ont accédé à un milieu de travail accueillant et adapté, et ce, grâce à cette initiative.

Créé par Formation Québec en réseau en 2016, le Prix Distinction est attribué annuellement à l'équipe d'un SAE s'étant démarquée dans la conception et la diffusion d'une formation ou d'un projet novateur de développement des compétences de la main-d'œuvre québécoise. Rappelons que Formation Québec en réseau et la Fédération des centres de services scolaires du Québec ont uni leurs forces à l'automne 2021 afin de contribuer au développement et au rayonnement des services aux entreprises des centres de services scolaires et commissions scolaires présents dans toutes les régions du Québec.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

www.fcssq.quebec

Twitter : @FCSSQc



SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected]