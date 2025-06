Journée nationale des peuples autochtones - La CSQ décerne cinq bourses à de jeunes autochtones

MONTRÉAL, le 21 juin 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du réseau scolaire, soit la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) sont particulièrement heureuses de remettre les bourses de persévérance autochtone, d'une valeur de 750 $, à cinq élèves qui ont su se démarquer dans le cadre de leur parcours scolaire.

Nouveautés et succès retentissant pour la quatrième édition

Les bourses de persévérance scolaire sont destinées aux jeunes autochtones de toutes les régions du Québec, du secteur des jeunes ou des adultes, qu'ils fréquentent à temps plein un établissement scolaire public ou privé, francophone ou anglophone, en communauté autochtone ou dans le réseau des commissions scolaires ou des centres de services scolaires situés sur le territoire québécois.

À la demande générale, la quatrième édition a été ouverte aux candidatures de 3e, 4e et 5e secondaire. Jusqu'à l'année dernière, seules les candidatures de 3e secondaire étaient admissibles pour concentrer les efforts à un moment charnière pour les élèves. De plus, la remise d'une cinquième bourse s'est ajoutée pour l'édition 2025.

« Il va sans dire que je suis honorée cette année encore de pouvoir décerner, au nom de la Centrale et de ses fédérations du réseau scolaire, les bourses de persévérance autochtone. Cette fois encore, choisir les lauréats a été déchirant tant nous avons reçu de candidatures remarquables. C'est même une année record pour tout vous dire! Les personnes à qui nous décernons aujourd'hui les bourses nous ont impressionnés par la résilience dont elles ont fait preuve. Je voudrais également prendre le temps de remercier chaleureusement les personnes-ressources qui ont soutenu les élèves, lauréats ou non, dans leur cheminement scolaire et pour leurs dossiers de candidatures », a déclaré Anne Dionne, deuxième vice-présidente de la CSQ.

Lauréats 2025

La CSQ a le plaisir d'annoncer les cinq personnes lauréates de cette quatrième édition des bourses de persévérance scolaire autochtone.

Nos sincères félicitations à :

Tristan Shepacio de Mistissini

de Mélusine Hervieux-Moreau de Pessamit

de Pessamit Ava Teiorahkose Hamelin de Kahnawà:ke

de Kahnawà:ke Finnian Boivin de Manawan

de Manawan Martha Keatainak de Salluit

À noter qu'il est possible d'en apprendre davantage sur les lauréats de chacune des éditions des bourses de persévérance autochtone en cliquant ici.

