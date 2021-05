OTTAWA, ON, le 1er mai 2021 /CNW/ - Le 1er mai, c'est la Journée nationale des médecins, une occasion de souligner le travail des personnes extraordinaires qui choisissent la médecine comme profession.

Nous sommes devenus médecins pour soigner des gens et les aider à rester en santé. Au cours de la dernière année, la pandémie qui a frappé a eu pour effet de rendre cette mission plus urgente et plus éprouvante pour toutes les personnes qui œuvrent dans le système de soins de santé, sans exception. Malgré tout, nous persévérons.

Pendant la pandémie, les médecins se sont adaptés à des changements radicaux dans leur travail et leur vie pour continuer à prendre soin des autres. Même dans les circonstances les plus difficiles, ils ont fait preuve d'un dévouement sans bornes, d'un immense courage et d'une grande compassion.

Je suis incroyablement fière de mes collègues et de leurs efforts soutenus partout au Canada. Aujourd'hui, exprimons notre gratitude à ces personnes exceptionnelles.

Dre Ann Collins

Présidente de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

