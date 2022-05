OTTAWA, ON, le 1er mai 2022 /CNW/ - En cette Journée nationale des médecins, l'Association médicale canadienne (AMC) applaudit les médecins du Canada pour leur travail sans relâche depuis le début de la pandémie. Au-delà des soins, plusieurs d'entre vous ont assumé un rôle de revendication mettant en lumière les besoins de nos plus vulnérables alors que la pandémie frappe encore de plein fouet à travers le pays.

Tous les jours, mais particulièrement aujourd'hui, nous célébrons la profession médicale. La pandémie vous a mis à l'épreuve comme jamais on ne l'aurait pensé et vous continuez d'y faire face avec détermination. Cela n'est pas facile, mais vous y parvenez grâce à votre sens du devoir et votre grande humanité.

Je suis immensément admirative de mes collègues qui, depuis deux ans, font tout en leur pouvoir pour assurer la qualité des soins pour leurs patients. Vous êtes une source d'inspiration pour vos pairs, pour la relève et pour vos patients.

Je vous assure que votre travail ne passe pas inaperçu et je vous remercie, au nom de tous, pour ce que vous faites.

Dre Katharine Smart

Présidente, Association médicale canadienne

SOURCE Association médicale canadienne

