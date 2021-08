Date : Les 6 et 9 août 2021

Le saviez-vous?

Depuis 1989, plus de 4 000 policiers canadiens ont pris part à plus de 60 missions de paix à l'étranger; lors de la première mission, cent membres de la GRC ont été envoyés en Namibie.

L'Arrangement sur la police civile au Canada , un partenariat entre la GRC, Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada , permet d'affecter des policiers canadiens à des missions partout dans le monde, y compris en Ukraine , en Cisjordanie, à Haïti, au Mali et, plus récemment, dans la République démocratique du Congo .

Chaque année, les policiers, les anciens combattants et les militaires qui ont participé à divers efforts de maintien de la paix se réunissent lors d'événements organisés dans tout le pays le dimanche le plus proche du 9 août pour rendre hommage à leurs camarades. Ces cérémonies permettent de saluer les gardiens de la paix d'hier et d'aujourd'hui et d'honorer la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice ultime au service de la paix. En effet, la GRC a perdu deux membres lors du séisme de 2010 en Haïti, le surint. pr. Doug Coates et le serg. Mark Gallagher . Leur bravoure continue d'inspirer le travail altruiste des gardiens de la paix partout dans le monde.

et le serg. . Leur bravoure continue d'inspirer le travail altruiste des gardiens de la paix partout dans le monde. La Journée nationale des Gardiens de la paix est l'occasion pour les Canadiens d'exprimer toute la fierté que leur inspirent non seulement les membres des Forces canadiennes, mais aussi les membres de la Gendarmerie royale du Canada et des services de police municipaux, régionaux, provinciaux et autochtones, de même que les agents civils et les membres des corps diplomatiques qui ont participé et participent aujourd'hui à des opérations de paix et de sécurité à l'étranger et au pays.

Policières canadiennes disponibles pour accorder des entrevues

Sergente d'état-major Janelle Bird

Gendarmerie royale du Canada

Mission de police canadienne en Ukraine

Disponibilités : De 8 h à 11 h (HAE), le 6 août

La sergente d'état-major Janelle Bird compte 29 années de service à la GRC. Après sa sortie de l'École de la GRC en novembre 1992, elle a travaillé au Manitoba où elle a effectué plusieurs affectations un peu partout dans la province, dont une dans une communauté qui n'était accessible que par avion et par train. Il s'agissait de sa première expérience de travail policier dans des communautés autochtones au Manitoba. En 2004, la s.é.-m. Bird a été mutée aux Crimes graves, où elle a enquêté sur des homicides, des voies de fait graves, des cas de violence envers des enfants, des agressions sexuelles et d'autres crimes contre la personne. En août 2020, elle a été promue au grade de sergente d'état-major dans le Groupe des normes professionnelles, où elle a dirigé une équipe chargée d'enquêter sur des allégations d'inconduite de membres. La s.é.-m. Bird s'intéresse à la police internationale depuis le début de sa carrière et se considère très chanceuse de pouvoir participer à la mission de police canadienne en Ukraine. Elle se dit honorée d'avoir la possibilité d'aider à la formation et au perfectionnement des membres de la Police nationale d'Ukraine.

Sergente Emmanuelle Delisle

Gendarmerie royale du Canada

Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo

Disponibilités : De 9 h à 12 h (HAE), les 6 et 9 août

Après sa sortie de l'École de la GRC en 1998, la sergente Emmanuelle Delisle a été affectée aux services généraux à titre de patrouilleuse à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. En 2005, elle a suivi une formation spécialisée à Ottawa et s'est jointe au Programme de protection des transporteurs aériens canadiens (PPTAC). La serg. Delisle a travaillé au groupe du PPTAC à Montréal pendant quatre ans, protégeant l'aviation civile du terrorisme. Elle a aussi été instructrice dans divers domaines, notamment instructrice au maniement des armes à feu et à la sécurité policière et du public. En 2009, elle a été mutée au détachement de la GRC à St-Jérôme, où elle a eu l'occasion de travailler comme enquêtrice dans le domaine du crime organisé, de l'exécution de lois fédérales et des douanes et de l'accise. En 2012, la serg. Delisle a été promue au grade de caporale et est devenue chef d'équipe au PPTAC. Elle a eu la possibilité de représenter le programme à différents congrès de l'International Women Police Association. Le fait d'être une femme à la tête d'un groupe d'élite lui a aussi permis d'être une ambassadrice et d'encourager d'autres femmes à réaliser leurs aspirations. Souhaitant acquérir diverses expériences de travail à la GRC, la serg. Delisle a travaillé à la Section des personnes de marque à Montréal pendant deux ans après avoir suivi une formation de garde du corps et de conducteur de cortège. Elle a notamment fait partie de l'équipe chargée d'assurer la protection du premier ministre d'Italie lors du Sommet du G7 à Charlevoix en 2018. Compte tenu du fait qu'elle pouvait encore apporter beaucoup au PPTAC, elle a été promue au grade de sergente dans le groupe à Montréal et, par la suite, affectée à la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo.

Gendarme Mireille Sanchez

Gendarmerie royale du Canada

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)

Disponibilités : De 8 h à 12 h (HAE) les 6 et 9 août

La gendarme Mireille Sanchez a commencé sa carrière à Kelowna, en C.-B., en 2004. Pendant son affectation aux services généraux, elle est devenue membre de l'équipe cycliste « Cops for Kids ». Elle était fière de faire quelque chose pour la communauté et d'aider les enfants dans le besoin, et a fait partie de cette équipe pendant de nombreuses années. En 2008, la gend. Sanchez a été mutée au Groupe du crime organisé à Montréal. Par la suite, elle a travaillé pendant quelques années à la Sécurité nationale. Avant son départ en mission, elle travaillait dans la Section des personnes de marque des Services de protection. Elle est actuellement affectée à l'unité spécialisée dans les crimes graves et le crime organisé de la MINUSMA à Mopti. Son rôle principal est d'appuyer et d'aider les partenaires policiers maliens dans la mise en œuvre d'une réforme des enquêtes policières. Chaque jour, elle s'emploie à établir un lien de confiance entre son unité et les dirigeants de la police locale afin de leur donner du soutien et des conseils techniques et professionnels. La gend. Sanchez cherche aussi à gagner la confiance de la population locale en effectuant des patrouilles dans les différentes communautés autour de Mopti.

