JOURNÉE NATIONALE DE RECONNAISSANCE DES TRAVAILLEURS DU TRANSPORT COLLECTIF : EXO INVITE LES USAGERS À VALORISER CERTAINS GESTES POUR UN RÉSEAU PLUS HARMONIEUX

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Au cours des dernières années, exo a observé une recrudescence des comportements d'incivilité sur son réseau. Entre 2023 et 2024, 65% des plaintes signalées par la clientèle rapportent des situations concernant le bruit excessif, 22% le manque de respect et 15% l'encombrement de l'espace et la dégradation des lieux.

Affichage de la campagne de civisme d’exo portant sur le bruit excessif. (Groupe CNW/exo) Affichage de la campagne de civisme d’exo portant sur l’encombrement de l’espace. (Groupe CNW/exo)

Parce que le transport collectif repose sur le partage d'un même environnement, le civisme est essentiel pour assurer des déplacements agréables, fluides et sécuritaires. De simples gestes peuvent faire une réelle différence pour tous : un rappel particulièrement pertinent alors que le 18 mars souligne la Journée nationale de reconnaissance des travailleurs du transport collectif, qui mettent en mouvement des milliers de personnes chaque jour.

C'est dans cet esprit qu'exo lance une campagne annuelle teintée d'humour et de créativité, où des objets du quotidien prennent la parole pour rappeler les bonnes pratiques à adopter.

Une approche créative pour incarner le civisme

La campagne met en scène des objets familiers afin d'illustrer, de façon simple et ludique, les réflexes civiques attendus. Elle sera déployée tout au long de l'année sur plusieurs plateformes : affichage, contenus numériques, réseaux sociaux et actions expérientielles.

Parmi celles‑ci, « La vitrine du bon comportement », une installation ludique illustrant divers bons réflexes à travers des objets bien connus des usagers du transport collectif, circulera dans plusieurs gares et terminus d'exo. Elle sera notamment présentée à la gare Vaudreuil jusqu'au au 20 mars, puis à la gare Montréal‑Ouest, du 20 mars au 10 avril.

Cette approche rend le civisme plus concret et accessible en montrant comment de petites actions peuvent améliorer l'expérience de tous sur le réseau, en s'inspirant de situations vécues dans les trains, autobus, gares, terminus et points de vente.

Les usagers peuvent découvrir la campagne complète au exo.quebec/CherCivisme.

Une mobilisation collective au service d'un réseau accueillant pour tous

« Le civisme est essentiel pour offrir une expérience de transport collectif agréable à tous. Avec cette campagne, nous voulons rappeler que chacun peut contribuer à rendre les espaces partagés plus conviviaux. En valorisant de simples gestes de savoir‑vivre qui améliorent la qualité des déplacements, nous souhaitons réduire les irritants signalés par nos usagers et offrir un environnement plus accueillant, tant pour la clientèle que pour nos équipes et nos transporteurs. » souligne Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive, Affaires corporatives, clients et développement chez exo.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

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