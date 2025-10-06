Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025 - Le gouvernement honore un héros de Lanaudière

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Citation d'honneur à M. Jean Bartolo, directeur du Service de prévention et de lutte contre les incendies de la Ville de Repentigny depuis 2016 et coprésident de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) depuis 2018, pour sa contribution exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie.

Le directeur du Service de prévention et de lutte contre les incendies de la Ville de Repentigny et coprésident de l’AGSICQ, Jean Bartolo, reçoit la Citation d’honneur des mains du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Sécurité publique)

Fort d'un bagage diversifié au sein de trois services de sécurité incendie et de l'AGSICQ, Jean Bartolo a entamé sa carrière comme pompier au Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal en 1986. Depuis, il a également agi comme instructeur pour l'Institut de protection contre les incendies du Québec et président de l'Association des chefs de Montréal. Son engagement au service de l'AGSICQ, qui implique parfois plus de 20 heures de travail bénévole par semaine, en plus de ses responsabilités de gestionnaire, témoigne de sa volonté inébranlable d'améliorer la sécurité des collectivités.

Citations :

« C'est un plaisir de rendre hommage à M. Bartolo qui continue, depuis près de 40 ans, de donner le meilleur de lui-même afin de bâtir des collectivités plus résilientes. Son dévouement indéfectible et sa contribution dynamique à plusieurs dossiers d'envergure méritent d'être soulignés. Félicitations et merci à ce digne représentant du métier de pompier, homme d'action et de réflexion! »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« M. Bartolo est une source de fierté pour notre région et d'inspiration pour la relève. Je le remercie pour tout son travail! Il s'est dévoué sans relâche pour faire progresser la gestion de la sécurité civile et incendie au Québec. Plusieurs changements positifs dans ce domaine ont d'ailleurs été amorcés sous sa gouverne. Félicitations à notre directeur du Service de prévention et de lutte contre les incendies de la Ville de Repentigny! »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Repentigny

Faits saillants :

Ce sont 17 Médailles pour acte méritoire, 4 Citations d'honneur et 6 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

