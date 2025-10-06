Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025 - Le gouvernement honore cinq héros des Laurentides

Le 27 avril 2019, alors que des inondations historiques dans la municipalité d'Oka mettent à rude épreuve son service de sécurité incendie, les membres de l'équipe nautique interviennent en outre dans la municipalité voisine de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour évacuer des citoyens sinistrés à la suite de la rupture de la digue. Ils poursuivent leurs efforts en explorant la brèche, puis en pagayant sur une rivière pour retrouver un enfant possiblement tombé à l'eau. Pour sa part, le citoyen Robert Slovick a fait preuve d'un esprit d'initiative incomparable le 19 octobre 2024 en faisant sortir les occupants de son immeuble de copropriétés où s'était déclaré un feu majeur et en communiquant efficacement avec le service de sécurité incendie de sa municipalité, ce qui a grandement facilité le travail des secours.

« Je félicite M. Robert Slovick, qui a démontré un courage et un dévouement remarquables dans un contexte qui demandait beaucoup de perspicacité et de rapidité, afin d'évacuer tous les occupants de l'immeuble et de les confier sains et saufs aux secours arrivés sur les lieux. Quant aux valeureux pompiers d'Oka, malgré les tâches exténuantes effectuées sur plusieurs jours au service de leur communauté, aucun n'a hésité à répondre présent pour aider leurs concitoyens, dans des circonstances inimaginables. Un énorme merci à tous ces braves récipiendaires et félicitations pour vos gestes méritoires! »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Conscients de la gravité de la situation, le lieutenant Benjamin Archambault et les pompiers Joey Paquette, Paul Junior Chartrand et Guy Parent ont fait preuve d'abnégation, d'un sens du devoir et d'une ténacité extraordinaire. Leurs interventions héroïques valent notre pleine et profonde reconnaissance. Je veux également souligner l'altruisme honorable de M. Slovick : au lieu de se contenter de mettre son épouse en lieu sûr et d'attendre les secours, notre vaillant septuagénaire est retourné dans le bâtiment en feu pour contribuer à sauver des vies, comme il l'a fait pendant toute sa carrière. Toutes mes félicitations à vous! »

Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides

Ce sont 17 Médailles pour acte méritoire, 4 Citations d'honneur et 6 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

