Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025 - Le gouvernement honore six héros de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire au directeur Steve Dumont, lieutenant au moment de l'événement, et au capitaine Clément Daraîche, du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, et une Citation de reconnaissance aux citoyens MM. Daniel Déraspe, Jean-Samuel Bénard, Alexandre Longuépée et Luc Longuépée pour leurs interventions exceptionnelles lors de trois événements distincts.

Le capitaine Clément Daraîche, du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, reçoit la Médaille pour acte méritoire des mains du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Sécurité publique) Le lieutenant Steve Dumont (maintenant directeur), du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, reçoit la Médaille pour acte méritoire des mains du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Sécurité publique)

Le capitaine Clément Daraîche et le lieutenant Steve Dumont n'ont ménagé aucun effort pour rescaper les trois victimes d'un navire ayant fait naufrage le 20 septembre 2010 au large de Cap-Chat. Pour sa part, M. Daniel Déraspe a pris l'initiative de protéger les infrastructures portuaires et les embarcations menacées par les flammes lors d'un incendie majeur qui s'est déclaré le 30 juin 2024 sur le quai de Grande-Entrée. MM. Jean-Samuel Bénard, Alexandre Longuépée et Luc Longuépée, ont quant à eux contribué à épargner la vie de quatre personnes coincées dans un véhicule en feu à la suite d'un accident survenu le 9 juin 2024 à Cap-aux-Meules.

Citations :

« Je souligne le courage des citoyens Jean-Samuel Bénard, Alexandre Longuépée et Luc Longuépée, dont l'intervention salutaire auprès de quatre victimes a permis d'éviter un drame. De même, M. Daniel Déraspe a bravé un contexte périlleux et fait preuve de dépassement de soi dans l'un des plus grands ports homardiers d'Amérique du Nord. Merci également au capitaine Clément Daraîche et au directeur Steve Dumont, qui ont affronté des conditions de navigation très difficiles pour sauver des vies humaines. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Bravo et merci à nos héros de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, qui ont posé des gestes extraordinaires dans un environnement risqué afin de sauver des vies et des biens matériels précieux! Je suis heureuse de voir ces hommes honorés officiellement; leurs exploits témoignent d'une force de caractère et d'un altruisme hors du commun. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Ce sont 17 Médailles pour acte méritoire, 4 Citations d'honneur et 6 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

