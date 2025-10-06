Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025 - Le gouvernement honore un héros de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire au pompier Cédrik Morin pour son intervention exceptionnelle de sauvetage auprès d'une victime coincée dans un immeuble en feu.

Le pompier Cédrik Morin, du Service de sécurité incendie de la Ville de Val-d'Or, reçoit la Médaille pour acte méritoire des mains du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Sécurité publique)

Dans la nuit du 18 janvier 2023, le Service de sécurité incendie de la Ville de Val-d'Or est appelé à intervenir dans un immeuble à logements complètement embrasé où est coincée une personne. Le valeureux pompier monte dans une échelle et brise la fenêtre d'un logement afin d'entreprendre la recherche de la victime. Dans une épaisse fumée noire et une chaleur intense, il parvient à la localiser et à la transporter, puis la confie à son collègue, prêt à prendre le relais pour la descendre au sol. Grâce à cet effort soutenu du brave pompier, la victime a eu la vie sauve.

Citations :

« Je tiens à remercier M. Cédrik Morin pour son intervention qui a sauvé la vie d'un de nos citoyens. Et j'en profite pour souligner la contribution de ses collègues du Service de sécurité incendie de la Ville de Val-d'Or, qui lui ont prêté main-forte de manière impeccable cette nuit-là. Bravo pour l'excellent travail d'équipe et le geste méritoire du pompier Morin! »

François Legault, premier ministre et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Je félicite le pompier Cédrik Morin, qui a fait preuve d'une ténacité et d'un courage admirables. Il s'est dépassé physiquement et mentalement pour localiser la victime et l'extraire du bâtiment par la fenêtre, malgré une visibilité nulle et une chaleur extrême. Sa contribution exceptionnelle à ce sauvetage suscite notre profonde reconnaissance. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Ce sont 17 Médailles pour acte méritoire, 4 Citations d'honneur et 6 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

