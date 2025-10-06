Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025 - Le gouvernement honore un héros de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire au pompier Marc‑André Fillion, du Service de sécurité incendie des Éboulements, pour son intervention exceptionnelle de sauvetage auprès d'une personne risquant la noyade.

L’apprenti-pompier Marc-André Fillion (maintenant pompier), du Service de sécurité incendie de la municipalité de Les Éboulements, reçoit la Médaille pour acte méritoire des mains du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Sécurité publique)

Lors des inondations du 1er mai 2023 survenues à Baie‑Saint‑Paul, Marc‑André Fillion, apprenti pompier au moment de l'événement, fait partie des effectifs qui aident les résidents à évacuer les lieux d'urgence. Il voit alors une femme s'avancer sur son balcon, perdre pied et tomber dans un immense trou d'eau créé par le sinistre. Ne sachant pas nager, elle se débat avant de sombrer dans un état de semi-conscience. Marc‑André Fillion s'empresse de traverser la rue pour lui porter secours, progressant dans l'eau qui atteint la hauteur de sa taille. En trouvant un certain appui sur un billot de bois, il parvient à rejoindre la victime in extremis et à la sauver d'une noyade imminente.

Citations :

« L'action rapide et le degré de professionnalisme démontré par M. Marc‑André Fillion ont permis de sauver la vie d'une femme au moment où se déroulaient les inondations historiques de 2023 à Baie‑Saint‑Paul. Conscient du risque d'intervenir, il a trouvé le moyen de porter secours à cette victime tout en faisant preuve d'une grande maîtrise de soi et d'un courage hors pair. Félicitations! »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« M. Fillion, qui était apprenti pompier au moment de ce sauvetage, a été confronté à une situation aussi inhabituelle qu'inattendue lors de laquelle la vie d'une résidente a été mise en danger subitement. Son esprit alerte, son agilité et son sens du dépassement de soi ont tout changé en permettant d'éviter un accident tragique. Je le félicite chaleureusement! »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Bravo à M. Fillion, son courage mérite d'être souligné! Je suis fière de voir son exploit reconnu publiquement; il fait honneur à sa profession, aux Éboulements et au grand Charlevoix. Je profite également de l'occasion pour remercier tous les pompiers et pompières de Charlevoix-Côte-de-Beaupré qui risquent leur vie au quotidien et se dévouent jour et nuit pour assurer notre protection dans des conditions difficiles et souvent imprévisibles. Bonne journée de reconnaissance! »

Kariane Bourassa, adjointe parlementaire du ministre des Finances et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Ce sont 17 Médailles pour acte méritoire, 4 Citations d'honneur et 6 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

