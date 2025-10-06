Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025 - Le gouvernement honore un héros de l'Estrie

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire au directeur du Service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Armand/Pike River, M. Matthew Grenia, pour sa gestion, sa coordination et sa prise en charge exceptionnelles des victimes d'un accident d'autocar survenu le 4 janvier 2025.

Le directeur Matthew Grenia, du Service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Armand et Pike River, reçoit la Médaille pour acte méritoire des mains du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Sécurité publique)

À son arrivée sur les lieux de l'accident, M. Grenia constate que plus d'une quarantaine de personnes sont blessées et en état de choc. Dans cette situation critique présentant plusieurs dangers, il prend des mesures immédiates pour assurer la sécurité de tous et transporter les victimes vers les hôpitaux avoisinants ou le centre communautaire local. De plus, il assure la coordination des opérations avec la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada tout en dirigeant sa propre équipe de pompiers et de premiers répondants, ce qui permet une mobilisation optimale des ressources.

Citations :

« Tout ce que M. Matthew Grenia a accompli sur la scène d'un accident d'une telle ampleur est remarquable. Face à une situation d'une intensité émotionnelle et psychologique élevée, il a agi rapidement et avec sang-froid afin d'organiser les secours et de coordonner les différents services d'urgence. Je le remercie et le félicite pour son leadership, son esprit stratégique et son dévouement. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« C'est avec une immense fierté que je rends hommage à M. Grenia, un citoyen de Brome-Missisquoi qui a su, dans une situation dramatique, faire preuve d'un courage et d'un leadership exceptionnels. Son intervention aura permis de prendre soin d'un nombre élevé de victimes en mobilisant au mieux nos ressources régionales. Ce type d'opération implique un défi logistique et humain extraordinaire. Les qualités que M. Grenia a démontrées dans le feu de l'action témoignent d'un sens du devoir hors du commun. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ministre responsable de la région de l'Estrie et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants :

Ce sont 17 Médailles pour acte méritoire, 4 Citations d'honneur et 6 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

