Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025 - Le gouvernement honore deux héros du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire à David Lavoie, chef de division du Service de sécurité incendie de la Ville de Matane, et une Citation de reconnaissance au citoyen Denis Gagné pour leur intervention exceptionnelle de sauvetage auprès d'une personne tombée dans les eaux froides de l'embouchure de la rivière Matane, le 31 octobre 2024.

Le chef de division David Lavoie, Service de sécurité incendie de la Ville de Matane, reçoit la Médaille pour acte méritoire des mains du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Sécurité publique) Le citoyen Denis Gagné, de la Ville de Matane, reçoit la Citation de reconnaissance des mains du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Sécurité publique)

Ce jour-là, les deux hommes se sont relayés pour retenir de toutes leurs forces la femme qui risquait à tout instant d'être emportée dans les eaux menant au fleuve. L'un après l'autre, ils se sont accrochés tant bien que mal à l'échelle du quai pour protéger la dame prise dans le courant, en attendant que l'équipe de sauvetage nautique arrive sur place et hisse la victime à bord de son embarcation.

Citations :

« La rapidité d'intervention et l'altruisme du citoyen Denis Gagné, qui a été le premier à porter assistance à la victime tombée dans les eaux vives de la rivière Matane, ont permis d'éviter un drame. La persévérance et l'habileté technique du pompier David Lavoie, venu prendre le relais du bon samaritain, ont aussi favorisé un dénouement heureux. Je tiens à souligner le mérite de chacun, qui a contribué de façon courageuse à ce sauvetage. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Ce jour-là, il fallait agir vite, non seulement pour contrer tout risque de noyade, mais aussi d'hypothermie. Nos deux héros ont fait preuve d'agilité, de force et d'endurance pour sauver la vie de cette femme tombée à l'eau. Je les remercie et les félicite chaleureusement pour leurs gestes déterminants! »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Ce sont 17 Médailles pour acte méritoire, 4 Citations d'honneur et 6 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

