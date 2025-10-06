Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025 - Le gouvernement honore cinq héros de la Montérégie

Le 29 octobre 2024, le lieutenant Denis Lambert et le pompier Jacques Corbeil se démarquent par leur courage et leur sang-froid en affrontant des conditions compliquées par la chaleur, la fumée toxique et l'accès difficile à un immeuble en feu pour évacuer deux personnes en détresse, dont l'une inconsciente et sans pouls. De leur côté, dans la nuit du 12 janvier 2025, les pompiers Ian Huberdeau et Jean Thimineur sauvent la vie d'un passager coincé dans un VUS en feu, travaillant dans un contexte extrêmement dangereux pour éteindre les flammes et extraire la victime blessée de son véhicule encastré dans un poids lourd.

Quant à la Citation d'honneur, elle rend hommage au directeur du SSIAL et coprésident de l'AGSICQ, M. Jean Melançon, dont l'engagement généreux et l'apport inestimable à l'amélioration des services de sécurité incendie au Québec se sont traduits par des milieux de vie et des environnements de travail plus sécuritaires pour tous les citoyens, y compris les pompiers et pompières québécois.

« Je tiens à remercier et à féliciter MM. Denis Lambert, Jacques Corbeil, Ian Huberdeau et Jean Thimineur, dont les interventions des plus courageuses ont permis de porter secours à des personnes en danger de mort. M. Melançon mérite notre profonde reconnaissance pour son implication professionnelle et bénévole de longue date, notamment au sein de l'AGSICQ, grâce à laquelle la société québécoise est mieux protégée. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Bravo et merci à nos héros de la région montérégienne, qui ont mis leurs compétences professionnelles, leurs qualités personnelles et leur dévouement au service de leurs concitoyens! C'est une fierté et une joie de voir ces braves hommes honorés officiellement pour leur admirable contribution à notre sécurité et à la protection de vies humaines. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

Ce sont 17 Médailles pour acte méritoire, 4 Citations d'honneur et 6 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

