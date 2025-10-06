Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2025 - Le gouvernement honore cinq héros de Montréal

Dans la nuit du 4 octobre 2024, les pompiers Michael Therrien et Frédéric Lecœur accomplissent un travail d'équipe impeccable au milieu des flammes afin de porter secours à un locataire ayant perdu conscience dans sa chambre. De son côté, la pompière Marie-France Hamel s'est distinguée par sa maîtrise de soi et ses décisions stratégiques qui ont permis de sauver deux victimes lors d'un incendie survenu le 14 octobre 2024.

L'une des deux Citations d'honneur rend hommage au directeur adjoint Dave Waterhouse, qui a su allier recherches innovantes et diffusion des connaissances, notamment sur les conséquences socioéconomiques de la prévention des incendies, pour apporter une nouvelle perspective à la gestion des services de sécurité incendie. L'autre citation honore le lieutenant et président de l'APM Christopher Ross, qui s'est distingué par son engagement indéfectible dans la protection des citoyens, la défense des droits des pompiers et pompières ainsi que l'amélioration de leurs conditions de travail, et dont les efforts ont mené à des avancées majeures en matière de santé et de sécurité du travail.

Citations :

« Je tiens à féliciter les pompiers Michael Therrien et Frédéric Lecœur de même que la pompière Marie-France Hamel, dont les interventions ont permis de secourir des personnes dans des conditions risquées et difficiles. MM. Dave Waterhouse et Christopher Ross méritent notre profonde reconnaissance pour leurs parcours respectifs, qui laissent une empreinte durable sur leur profession et contribuent à bâtir un avenir plus sécuritaire pour tous. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Bravo et merci à nos héros de la région de Montréal, Michael Therrien, Frédéric Lecœur et Marie-France Hamel, qui se sont investis corps et âme afin de mieux protéger leurs concitoyens et de sauver des vies humaines. Je tiens aussi à souligner l'apport exceptionnel de Dave Waterhouse et de Christopher Ross, dont l'engagement contribue à renforcer la sécurité et le bien-être de l'ensemble de la population québécoise. Je suis heureuse de les voir honorés officiellement par notre gouvernement pour leur professionnalisme et leur dévouement exemplaire. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants :

Ce sont 17 Médailles pour acte méritoire, 4 Citations d'honneur et 6 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue hier à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]