Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : l'UQAT souligne cette journée en posant des actions concrètes

ROUYN-NORANDA, QC, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) souligne la seconde Journée nationale de la vérité et de la réconciliation de diverses façons, mais surtout en posant des gestes concrets auprès de la communauté universitaire et québécoise. La réconciliation avec les Premiers Peuples passe par l'éducation et, depuis sa création, l'UQAT s'implique activement et accomplit de grandes réalisations visant l'intégration des communautés et des savoirs des Premiers Peuples. L'UQAT poursuit ainsi son engagement tel que le prévoit son Plan de développement 2020-2025, dont l'un des cinq enjeux est de façonner l'avenir conjointement avec les Premiers Peuples.

Nouveau cours sur la sécurisation culturelle dans les plans de formation du baccalauréat en sciences infirmières (incluant le cheminement DEC-BAC) (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

La sécurisation culturelle dans des programmes en sciences de la santé

Nouveauté à l'automne 2022; le cours Introduction à la sécurisation culturelle des Premières Nations et des Inuit fut ajouté dans les plans de formation du baccalauréat en sciences infirmières (incluant le cheminement DEC-BAC). Ce cours vise à initier les étudiantes et étudiants au concept de sécurisation culturelle en contexte autochtone, à identifier les effets de la discrimination et du racisme et à développer leurs compétences pour offrir une prestation de soins culturellement pertinente, sécuritaire et équitable auprès des Premières Nations et des Inuit. « Cette nouveauté est offerte depuis le début de la session d'automne 2022 et représente l'aboutissement d'un engagement clair que l'UQAT a énoncé sur différentes tribunes, notamment en adoptant le Principe de Joyce. Nous reconnaissons l'urgence d'enseigner et de soutenir des pratiques de soins culturellement sécuritaires dans les programmes de formation en sciences de la santé », explique Joséanne Desrosiers, professeure à l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en sciences de la santé. L'UQAT avait exprimé sa volonté de créer un cours obligatoire en sciences infirmières portant sur les questions liées à la santé des Premiers Peuples lors du Forum national sur la réconciliation 2021.

Sensibilisation de la communauté universitaire

Pour souligner cette journée commémorative, l'UQAT organise également différentes activités en présentiel et à distance dans tous ses centres et campus afin de sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire. Kiosques d'information, ateliers, conférences, exposition thématique et résidence de création seront tenus du 26 septembre au 5 octobre prochain. Le port du chandail orange lors de la journée du 30 septembre sera également encouragé afin de reconnaître les expériences marquantes des anciennes et anciens élèves ainsi que des survivantes et survivants autochtones du système des pensionnats.

Contribuer à la réconciliation par le développement des connaissances sur les questions autochtones

Reconnu pour la qualité de son offre de formation sur les questions autochtones sur l'ensemble du territoire québécois, le Service de la formation continue de l'UQAT a récemment lancé une nouvelle formation afin de mieux outiller les citoyens et citoyennes et ainsi contribuer à la réconciliation entre les peuples pour tendre vers une société plus juste et inclusive. Intitulée Peuples autochtones 101 : Nita kikenimicinam (Apprends à nous connaître), la formation, offerte entièrement à distance et dans un format en différé, est livrée par une trentaine de personnes, dont la majorité d'entre elles sont des représentantes et des représentants des onze différentes nations autochtones au Québec. Sa disponibilité pour le grand public faisait partie des engagements de l'UQAT pris lors du Forum national sur la réconciliation 2021. Pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 2022, les membres du personnel de l'UQAT sont libérés pour suivre cette nouvelle formation.

L'École d'études autochtones de l'UQAT est unique au Québec par son approche multidisciplinaire des études autochtones et offre des programmes d'études destinés aux personnes ayant un intérêt personnel ou professionnel pour les réalités autochtones. Avec une approche interculturelle, l'École entretient de nombreux partenariats avec des communautés et des organisations autochtones qui partagent leurs expériences et leurs expertises dans le cadre des cours et des projets de recherche. De plus, l'École organise depuis près de 20 ans des Dîners-conférences autochtones au cours desquels des conférenciers et conférencières de renom abordent différents sujets d'actualité liés aux questions autochtones. Étant offertes à distance, ces conférences sont accessibles à l'ensemble de la population et permettent aux participants et participantes d'enrichir leur réflexion sur les questions autochtones. La première conférence de la session aura lieu au cours de la Semaine de la vérité et de la réconciliation, le 28 septembre prochain, et portera sur la minisérie dramatique Pour toi Flora, qui aborde les pensionnats pour Autochtones. Ces actions de l'École d'études autochtones concourent à former et à sensibiliser les citoyens et citoyennes qui contribueront aux changements au sein de ce mouvement de réconciliation.

À propos de l'UQAT

L'UQAT est une université d'exception, de proximité et engagée, et ce, depuis près de 40 ans. Avec ses trois campus, ses quatre centres et ses points de service en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, dans les Hautes-Laurentides et à Montréal, l'UQAT compte plus de 6 000 étudiantes et étudiants et propose plus de 175 programmes d'études, notamment en études autochtones. Depuis sa création, l'UQAT reconnaît l'importance du partenariat privilégié qu'elle entretient avec les peuples autochtones et le voit comme un incontournable dans son développement. En 2021, l'UQAT annonce la création d'un poste de conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone, occupé par Madame Janet Mark, afin de renforcer les partenariats avec les peuples et les communautés autochtones dans une perspective de réconciliation.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Renseignements: Marie-Eve Lacombe, Agente d'information, Service des communications et du recrutement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, [email protected], 819 762-0971 poste 2686