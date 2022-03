Journée nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs - Les parents demandent des milieux exempts de violence

QUÉBEC, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la première édition de la Semaine et de la Journée nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue cette initiative et demande des milieux d'apprentissage et de vie plus sécuritaires pour nos jeunes.

« La protection des jeunes est une responsabilité partagée par nos institutions et par les citoyens, d'où l'importance de se rallier et d'agir. Il est primordial de sensibiliser les enfants, les adolescents et leurs parents aux pièges et aux conséquences de l'exploitation sexuelle et j'invite les parents à prendre connaissance des signes à surveiller et des moyens d'obtenir de l'aide. Ceci étant dit, le fardeau de la protection ne devrait pas retomber que sur leurs épaules. Nous avons besoin d'encadrements légaux et institutionnels pour prévenir ces violences et protéger nos jeunes », partage Kévin Roy, président de la FCPQ.

Les parents sont inquiets du nombre élevé d'incidents de violence à caractère sexuel dans les établissements scolaires. Pour cette raison, le Conseil général de la FCPQ appuie à l'unanimité la mise en place de politiques dans les écoles primaires et secondaires pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel. La FCPQ demande aussi l'étude à l'Assemblée nationale d'un projet de loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les écoles, dont l'une des mesures phares est la mise en place de ces politiques qui pourraient être adaptées à la réalité de chaque école. La Fédération attend aussi l'étude détaillée du projet de loi sur le protecteur national de l'élève, qui, nous l'espérons, bonifiera ce projet de loi avant son adoption avant la fin de la session parlementaire.

Dans un esprit d'action et de sensibilisation, la FCPQ lancera ce lundi une nouvelle édition de la revue Action Parents qui aura pour thème « Respect et protection des jeunes : une responsabilité partagée » et qui offrira des conseils aux parents, des points de vue et des ressources. La revue sera disponible gratuitement sur le site web de la Fédération.

La FCPQ invite également les parents à consulter les ressources gouvernementales pour reconnaître les pièges de l'exploitation sexuelle et pour connaître les ressources disponibles.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

