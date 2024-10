Journée nationale de l'érable - Les producteurs et productrices acéricoles du Québec n'ont pas de quoi fêter

LONGUEUIL, QC, le 20 oct. 2024 /CNW/ - Alors que le Québec célèbre la première édition de la Journée nationale de l'érable, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) déplorent que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) se traîne les pieds dans le dossier de l'acériculture en forêt publique et, par le fait même, menace l'avenir de la production du sirop d'érable. Après plus de quatre ans de négociation, les demandes raisonnables de la filière acéricole pour poursuivre son développement en forêt publique sont toujours ignorées.

« On aimerait être du "party" aujourd'hui, mais l'intransigeance du ministère des Forêts fait en sorte qu'on n'a pas le cœur à la fête. L'impression qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de leadership et qu'on essaie de nous endormir. Ça fait plus de quatre ans qu'on discute sans résultat satisfaisant. Pendant qu'on se pète les bretelles au gouvernement avec cette Journée nationale de l'érable, les bucheuses des industriels du bois continuent à couper les plus beaux érables en forêt publique », explique Luc Goulet, président des PPAQ.

Rappelons que les PPAQ demandent depuis des années de mieux protéger les érables sur les terres du domaine de l'État et que toujours rien n'est réglé pour l'acériculture en forêt publique. Malgré le dépôt du Plan directeur ministériel pour le développement acéricole en forêt publique en avril 2023, le MRNF refuse d'octroyer les superficies minimales pour assurer l'avenir de la production de sirop d'érable et il autorise des coupes inacceptables dans les peuplements d'érables en forêt publique.

Le gouvernement de la CAQ est-il vraiment nationaliste?

Les producteurs et productrices acéricoles tracent deux lignes rouges. Aucune entente n'est possible sans l'octroi de 25 000 hectares pour les projets acéricoles à court terme et 35 000 hectares pour les projets acéricoles à moyen terme. Aucune entente n'est possible si les coupes qui seront permises dans ces superficies menacent le potentiel acéricole. « La CAQ se dit un gouvernement nationaliste et un gouvernement des régions, mais elle coupe les ailes au produit national des Québécois, le sirop d'érable, qui dynamise l'économie de plusieurs de nos régions. La ministre Maïté Blanchette Vézina doit se réveiller et répondre clairement à la question que tous les producteurs et productrices acéricoles se posent : est-ce qu'elle fait partie de la solution, oui ou non? », conclut monsieur Goulet.

L'acériculture est une activité économique importante compatible avec la protection de la biodiversité

Les impacts économiques importants de la production de sirop d'érable sont bien documentés. Le sirop d'érable contribue au PIB à la hauteur de plus d'un milliard de dollars par année. Il permet de créer ou maintenir plus de 12 500 emplois équivalent temps plein dans les régions et verse autour de 235 millions de dollars en taxes aux trésors publics. En moyenne et pour une durée d'exploitation équivalente, la production de sirop d'érable en forêt publique génère des retombées économiques plus de neuf fois supérieures à celles issues de la récolte de feuillus durs. En plus d'être un véhicule économique de premier choix, l'acériculture est aussi une activité durable. Les érablières sous production acéricole offrent des services écologiques évalués à 1,6 milliard de dollars par année. Elles sont des refuges pour la faune et la flore et maintiennent les couverts forestiers tout en composant la trame des paysages de nombreuses régions au Québec.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 500 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 400 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

