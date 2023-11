L'ambassadeur d'UNICEF Canada, Simu Liu, pendra part au Sommet de la jeunesse

OTTAWA, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - D'influents jeunes militants de partout au Canada souligneront la Journée nationale de l'enfant et la Journée mondiale de l'enfance en participant au plus important Sommet de la jeunesse d'UNICEF Canada, qui aura lieu à Ottawa, le 20 novembre 2023.

Plus de 70 jeunes prendront part à l'événement qui débutera par un message d'encouragement prononcé par l'acteur de premier plan et ambassadeur d'UNICEF Canada, Simu Liu, qui sera dans la capitale fédérale pour l'occasion.

« Au Canada et partout dans le monde, les jeunes prennent de plus en plus la parole sur les enjeux qui les préoccupent et demandent aux adultes de créer un meilleur avenir pour tous, a déclaré Simu Liu, ambassadeur d'UNICEF Canada. J'encourage vivement tout le monde à prendre part aux discussions portant sur le respect des droits des enfants. »

Un panel intergénérationnel, présenté par l'ambassadrice d'UNICEF Canada Saara Chaudry et animé par l'ambassadrice d'UNICEF Canada Solange Tuyishime, sera composé de jeunes militants, de partenaires, de décideurs et d'influenceurs adultes, y compris l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Theresa Tam, ainsi que Cindy Blackstock, Ph. D., éminente militante pour les droits des enfants et des familles des Premières Nations. Les jeunes prendront la parole et appelleront à des actions urgentes pour défendre les droits de la communauté 2SLGBTQI+ ainsi que pour traiter des enjeux comme le travail des enfants, l'éducation, les soins de santé et la santé mentale.

« Plus que jamais, les jeunes au Canada doivent agir comme catalyseurs de changements, a déclaré Arnav Talwani, 20 ans. De la pandémie de COVID-19 à l'inflation galopante, les jeunes font face à des défis pressants qui demandent une action immédiate. Le travail des enfants, le manque d'accès à l'éducation et la fragilité des droits et du bien-être des minorités et des jeunes doivent être abordés sans tarder. »

Le 20 novembre 2023 marque le 34e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, le protocole de référence qui établit les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels auxquels ont droit tous les enfants, partout dans le monde.

« La Convention relative aux droits de l'enfant est la promesse faite aux enfants et aux jeunes que leurs gouvernements feront tout en leur pouvoir pour protéger, défendre et promouvoir chacun de leurs droits, a affirmé Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. Notre Sommet de la jeunesse constitue un rappel qu'il ne suffit pas de faire une promesse - nous devons nous assurer que les jeunes sont impliqués de manière significative et pris en compte dans toutes les décisions qui les concernent. »

Le Sommet de la jeunesse : le droit de se faire entendre est organisé en partenariat avec BGC Canada, Equitas, le Programme national de réconciliation d'Aide à l'enfance Canada, Plan Canada, la Commission des étudiants du Canada et YMCA Canada.

Pour afficher leur appui, les Canadiennes et Canadiens sont invités à utiliser le mot-clic #PourChaqueEnfantTousSesDroits sur les médiaux sociaux et à télécharger la trousse d'outils de la Journée nationale de l'enfant d'UNICEF Canada. Quelques sites emblématiques au pays afficheront à cette occasion la couleur bleue, y compris la Tour du CN, celle de Calgary et le Stade olympique de Montréal.

Pour plus d'information et pour accéder à la trousse d'outils de la Journée nationale de l'enfant, visitez unicef.ca/journeenationaledelenfant.

