L'administration Martinez Ferrada instaure une cellule de crise pour lutter contre l'itinérance

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La mairesse Soraya Martinez Ferrada annonce aujourd'hui qu'à l'approche de l'hiver, elle met en place une cellule de crise pour lutter contre l'itinérance, la priorité des priorités de son administration.

Cette cellule réunira les acteurs nécessaires pour agir de façon concertée contre l'itinérance. Le réseau de la santé et des services sociaux, le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Sécurité publique, les partenaires communautaires, ainsi que la Ville de Montréal se rencontreront de façon hebdomadaire afin de faciliter la prise de décisions rapides et d'apporter des ajustements en continu selon les enjeux observés en temps réel sur le terrain.

Le travail se fera en étroite collaboration avec les mairesses et maires d'arrondissement afin d'assurer une approche coordonnée et d'arriver à une meilleure équité territoriale.

Création de 500 places supplémentaires dans les haltes-chaleur

L'administration Martinez Ferrada et le réseau de la santé et des services sociaux annoncent également le déploiement prochain de 500 places supplémentaires dans de nouvelles haltes-chaleur, dont les sites seront dévoilés très prochainement. Le CIUSSS du Centre-Sud a d'ailleurs confirmé un financement qui permettra aux organismes communautaires d'opérer ces sites.

Ces places s'ajoutent aux 2 458 places en hébergement communautaire déjà annoncées par le réseau de la santé en prévision de l'hiver. Il s'agit là d'une augmentation historique et immédiate de la capacité d'accueil pour protéger les plus vulnérables du froid.

Protocole sur les campements en février 2026

L'administration Martinez Ferrada va travailler en collaboration avec la nouvelle Table des maires pour présenter, en février 2026, un premier protocole de campements. Celui-ci sera réalisé en collaboration avec les acteurs institutionnels, de même que le milieu communautaire, sous la responsabilité du commissaire aux personnes en situation d'itinérance de la Ville de Montréal, Julien David-Pelletier.

D'ici à son entrée en vigueur, il ne sera plus question de démantèlements, mais uniquement de relocalisation lorsque des ressources adaptées aux besoins des personnes en situation d'itinérance seront disponibles.

L'objectif est d'établir une cohabitation sociale harmonieuse et respectueuse pour tous. Chaque intervention sera coordonnée étroitement entre les différents services de la Ville, de même que les acteurs pertinents des milieux de la santé et du communautaire.

« C'est un changement de cap majeur : agir vite, de manière coordonnée et durable. Mon administration assume maintenant un leadership clair dans la lutte contre l'itinérance, en collaboration avec le gouvernement du Québec, le réseau de la santé, la sécurité publique et nos partenaires communautaires. On se doit d'être des facilitateurs entre ce qui se passe sur le terrain et les autres acteurs, comme le gouvernement. On sait qu'il y a des besoins énormes, alors il faut des actions à la hauteur. Pour ça, tout le monde doit participer à l'effort de guerre », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Nous sommes dans l'urgence aujourd'hui, mais nous refusons d'y rester. La cellule va nous permettre de construire des solutions à long terme pour que l'hiver ne soit plus jamais synonyme de crise humanitaire à Montréal », a indiqué Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'itinérance.

« Je me réjouis de la création de cette initiative, un moyen concret d'aborder les enjeux d'itinérance propres à la Ville de Montréal. En unissant nos forces avec la Ville, les organismes communautaires et le réseau, nous voulons agir rapidement et efficacement pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance, particulièrement à l'arrivée de l'hiver. Je tiens à rappeler que ces mesures d'urgence doivent s'additionner à des mesures sur le long terme pour pouvoir offrir un véritable continuum de services à nos plus vulnérables. Ensemble, nous pouvons bâtir des solutions durables et humaines pour la Ville de Montréal », a mentionné la ministre responsable des Services sociaux, Sonia Bélanger.

« L'hiver représente un défi majeur pour les personnes en situation d'itinérance. Les risques ne surviennent pas seulement lors des grands froids : dès -10 °C, on observe des conséquences graves, dont 40 % des décès et 49 % des cas d'hypothermie dans cette population. Nous saluons le rehaussement significatif du nombre de places en haltes-chaleur qui seront offertes tout l'hiver à Montréal », a souligné la directrice régionale de Santé publique de Montréal, Mylène Drouin.

« Le MMFIM tient à saluer cette volonté de nous réunir en symbole d'agilité et de rapidité d'exécution. Nous soulignons également cette volonté de développer une vision concertée, déployée conjointement avec les acteurs communautaires et du réseau de la santé. Cette combinaison ne peut qu'être gagnante, en plus d'être fondamentalement essentielle. Collectivement, nous faisons face à une urgence d'agir qui ne permet plus l'attentisme, et il est crucial de reconnaître, d'assumer et d'embrasser pleinement les particularités montréalaises de la crise. La mise en place des mesures prévisibles, pluriannuelles, coordonnées et financées de façon conséquente, stable et sans complications administratives est un incontournable », a ajouté la porte-parole du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance, Julie Grenier.

