Journée mondiale du vapotage - Le gouvernement Legault doit retourner à la table à dessin

QUÉBEC, le 30 mai 2024 /CNW/ - En cette Journée mondiale du vapotage, la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) critique sévèrement le gouvernement du Québec pour tout le cafouillage qu'il a créé avec l'abolition des saveurs dans le vapotage de même que les risques pour les fumeurs de retourner à la cigarette. Alors que plusieurs pays, dont la Suède, célèbrent aujourd'hui le fait que grâce au vapotage, des millions de fumeurs dans le monde ont cessé de fumer, le Québec est pris dans un bourbier sans nom dans le dossier du vapotage.

« Je sais que je semble me répéter, mais le vapotage est le moyen le plus efficace pour la cessation tabagique. Santé Canada l'a reconnu, l'Angleterre et la Suède, qui sera le premier pays sans tabac, le reconnaissent également. Pendant ce temps, les vapoteurs du Québec qui ne veulent plus fumer et qui ont besoin des saveurs doivent se tourner vers les réserves autochtones, le commerce en ligne étranger ou le marché noir pour s'approvisionner. Il faut aussi parler des jeunes qui n'ont jamais eu autant accès aux produits de vapotage depuis novembre dernier. Cette situation est très inquiétante d'un point de vue de santé publique puisqu'aucun contrôle de qualité n'est effectué » s'est indigné Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

À la veille de la Journée mondiale sans tabac, la CDVQ s'explique mal l'acharnement du gouvernement sur le vapotage alors que les autres moyens traditionnels de cessation tabagique, comme les timbres, les gommes ou les pastilles de nicotine, sont en perte de vitesse tel que le révélait l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dans une enquête publiée en février dernier sur la cessation tabagique1. Si le gouvernement de la CAQ est sérieux dans sa volonté de diminuer le taux de tabagisme, il doit revoir sa façon d'aborder le vapotage.

En cette journée mondiale du vapotage, la CDVQ y va d'une demande formelle au gouvernement du Québec : « La Coalition des droits des vapoteurs du Québec demande formellement au gouvernement Legault et à son ministre de la Santé, Christian Dubé, de reconsidérer leur position, de retourner à la table à dessin et concocter un nouvel encadrement qui protégera les jeunes et qui permettra aux vapoteurs adultes qui désirent arrêter de fumer, d'avoir accès à des produits efficaces et sécuritaires qui auront passé par un processus de contrôle de qualité rigoureux, comme c'était le cas avant » de conclure Valerie Gallant.

