TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Sun Life est fière d'annoncer qu'elle versera une somme supplémentaire de 1,53 million de dollars pour la lutte contre le diabète, grâce à un nouveau partenariat doublé d'un engagement de 735 000 dollars avec la Trillium Health Partners Foundation, au renouvellement d'un partenariat de 495 000 dollars avec la William Osler Health System Foundation (Fondation Osler) et à un engagement de 300 000 dollars auprès du YMCA of Three Rivers.

Journée mondiale du diabète : la Sun Life s’engage à verser 1,53 million de dollars de plus pour la lutte contre le diabète (Groupe CNW/Financière Sun Life inc.)

Le nouveau partenariat avec la Trillium Health Partners Foundation et le versement de 735 000 dollars sur trois ans viennent répondre au problème grandissant de diabète de type 2. Ces initiatives aideront l'Institute for Better Health (IBH) de Trillium Health Partners à mettre en place des services d'accompagnement en santé et d'orientation dans le système pour les jeunes et leur famille où le risque de diabète de type 2 est élevé, dans les communautés sud-asiatiques, noires, africaines et caribéennes de la région de Peel.

« Le diabète est un problème de santé qui prend de l'ampleur au Canada, explique Dave Jones, président, Sun Life Santé. L'un des taux de diabète de type 2 les plus élevés se trouve dans la région de Peel, où plus de 50 %[1] des adultes s'identifiant comme asiatiques, sud-asiatiques, arabes, noirs, latino-américains ou autochtones présentent un risque accru de développer la maladie. Nous sommes fiers de nous associer à la Trillium Health Partners Foundation pour combler l'écart entre l'accès aux soins et le soutien pour les personnes vivant avec le diabète. »

Depuis 2012, la Sun Life a investi plus de 55 millions de dollars dans la lutte contre le diabète à l'échelle mondiale grâce à des partenariats stratégiques avec des organisations aidant les plus vulnérables. Ce nouveau partenariat fera avancer la sensibilisation et la prévention dans la collectivité. Il contribuera à lever les obstacles individuels, familiaux et communautaires créés par le diabète de type 2 et aidera à déterminer les moyens de prévention les plus efficaces.

« Merci à la Sun Life de son généreux soutien. Ce projet pose les bases d'un futur programme communautaire de prévention du diabète pour les groupes à risque au Canada, indique Simone Harrington, vice-présidente, Trillium Health Partners. Soutenu par la Family and Child Health Initiative, le programme sera coanimé par six organismes dans une optique communautaire et sanitaire. Un coach santé désigné travaillera auprès des adolescents et des personnes qui en prennent soin. Il offrira un soutien pour surmonter les défis sociaux et économiques et les problèmes de santé mentale et d'accès aux services qui nuisent à la prévention du diabète de type 2. »

Des partenariats renouvelés pour soutenir la prévention et les traitements

La Sun Life annonce également qu'elle renouvelle deux partenariats clés pour un financement total de 795 000 dollars, dont :

495 000 dollars sur trois ans à la Fondation Osler pour soutenir la Osler | Sun Life Healthy Active Living Initiative , qui propose des ateliers gratuits avec des professionnels de la santé sur la prévention et la gestion du diabète de type 2 par l'alimentation et l'exercice;

sur trois ans à la Fondation Osler pour soutenir la , qui propose des ateliers gratuits avec des professionnels de la santé sur la prévention et la gestion du diabète de type 2 par l'alimentation et l'exercice; 300 000 dollars sur trois ans pour le programme Diabetes Fit du YMCA of Three Rivers, programme de 12 semaines proposant de l'information et des outils pour la prévention et la gestion du diabète à l'aide de saines habitudes de vie.

Game On! La Sun Life en vedette dans une série de la BBC sur le pouvoir du sport

Le pouvoir du sport peut avoir un grand impact sur les sociétés du monde entier en améliorant la santé physique, mentale et sociale. Au cœur de la raison d'être de la Sun Life, il y a la volonté d'aider les gens à atteindre un mode de vie sain. Voilà pourquoi l'organisation veut faciliter l'accès aux produits, aux solutions et aux ressources dont ils ont besoin pour prévenir le diabète de type 2, favoriser la rémission ou accéder à des soins. Cet engagement mondial est présenté dans une nouvelle série de la BBC qui s'intéresse aux changements sociaux positifs associés au sport et à ses bienfaits pour la santé.

Une première vidéo s'intéresse au programme Hoops + Health de la Sun Life en Asie et à la revitalisation des terrains et des programmes de basketball dans les communautés indonésiennes. Ce programme stimule l'activité des jeunes et favorise de saines habitudes de vie.

de la Sun Life en Asie et à la revitalisation des terrains et des programmes de basketball dans les communautés indonésiennes. Ce programme stimule l'activité des jeunes et favorise de saines habitudes de vie. Une seconde vidéo se penche sur le partenariat de la Sun Life avec Spirit North au Canada . Cette initiative pour la jeunesse autochtone est axée sur le plein air et les jeux traditionnels. Elle intègre les enseignements d'un leader de programme de la nation Stoney Nakoda, fondateur de Spirit North et de l'ex-olympienne Beckie Scott au sujet de la santé et de ses effets sur le développement.

Pour en savoir plus sur les initiatives et les partenariats de prévention du diabète de la Sun Life, visitez le Centre de soutien pour le diabète.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,51 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de la Trillium Health Partners Foundation

La Trillium Health Partners Foundation se consacre à la collecte des fonds essentiels pour répondre aux besoins les plus prioritaires de Trillium Health Partners, le plus grand réseau hospitalier communautaire du Canada. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site trilliumgiving.ca.

Note à l'intention des rédacteurs : tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias

Ariane Richard

Gestionnaire, relations publiques

Bureau du président, Québec

Cellulaire : 438-364-6807

Courriel : [email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.