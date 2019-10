Journée mondiale des villes - L'UMQ célèbre l'innovation municipale de partout au Québec

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) profite de la Journée mondiale des villes de l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui se tient ce jeudi le 31 octobre sur le thème « Innovations et vie meilleure pour les générations futures », pour saluer le travail des municipalités de partout au Québec qui innovent au quotidien afin de mieux servir les citoyennes et les citoyens.

« Alors que les défis auxquels font face les gouvernements de proximité s'avèrent de plus en plus nombreux et complexes, je tiens à féliciter les élues, élus, gestionnaires, employées et employés municipaux qui, par leur créativité et leur audace, mettent constamment en œuvre des initiatives locales novatrices qui répondent aux besoins évolutifs de leur communauté et améliorent la qualité de vie de l'ensemble de la population. L'UMQ est fière de reconnaître et de valoriser leur travail, entre autres par le biais du mérite Ovation municipale, qui célèbre ses 15 ans d'existence cette année », a déclaré monsieur Alexandre Cusson, président de l'UMQ et maire de Drummondville.

Rappelons que le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, arrondissements, MRC et organisations municipales de toutes tailles et de toutes les régions qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Depuis le lancement du concours, plus de 900 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Web de l'UMQ.

L'appel de candidatures pour l'édition 2020 du concours sera lancé au cours des prochaines semaines. Tous les détails seront disponibles sur le site Web du mérite Ovation municipale.

Soulignons enfin qu'en mai dernier a eu lieu, en marge des Assises 2019 de l'UMQ et dans le cadre des célébrations du centenaire de fondation de l'organisation, le lancement du livre L'innovation municipale : sortir des sentiers battus, coécrit par messieurs Gérard Beaudet et Richard Shearmur et publié aux Presses de l'Université de Montréal. L'ouvrage propose un survol des questions liées à l'innovation municipale au Québec et ailleurs et dresse un bilan des 15 ans du mérite Ovation municipale.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85% de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

