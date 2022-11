OTTAWA, ON, le 21 nov. 2022 /CNW/ - La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des pêches :

« Les pêches jouent un rôle important dans l'économie du Canada, et sont au cœur même du mode de vie de nombreuses communautés autochtones et côtières. Nous avons de quoi être fiers avec le plus long littoral du monde, des écosystèmes marins foisonnant de vie et diversifiés, et une histoire de gestion durable des pêches.

« À l'occasion de la Journée mondiale des pêches, rendons hommage aux pêcheurs canadiens qui travaillent avec ardeur, et dont l'importance est de plus en plus évidente, face à une planète de plus en plus affamée, et à une demande croissante de poisson de qualité supérieure et provenant de sources durables. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons rester déterminés à protéger nos écosystèmes océaniques, sans lesquels il n'y aurait pas de pêche.

« Grâce au financement issu des récents budgets fédéraux, le gouvernement favorise la santé des océans et crée plus d'opportunités pour les collectivités autochtones et côtières. Alors que nous continuons à élaborer la Stratégie pour l'économie bleue, nous travaillons ensemble pour gérer durablement les océans, et faire croître de façon responsable le secteur du poisson et des fruits de mer. Parallèlement, nous prenons des mesures pour résoudre des problèmes environnementaux complexes, y compris l'aquaculture durable, qui joue un rôle capital dans l'alimentation de notre planète.

« Nous avons réalisé d'importants progrès ces dernières années, mais nous savons tous qu'il reste encore beaucoup à faire. Dans l'est du Canada, les effets dévastateurs de l'ouragan Fiona nous l'ont rappelé. L'avenir de nos pêches dépend non seulement de la santé de nos ressources marines et d'eau douce, mais aussi de l'infrastructure essentielle qui soutient les pêcheurs. C'est pourquoi, au cours des mois et des années à venir, nous travaillerons avec nos partenaires pour évaluer et bâtir des infrastructures, y compris des ports, qui résistent aux répercussions des conditions météorologiques extrêmes.

« En poursuivant notre travail de protection de l'environnement, et en nous engageant à innover et à collaborer avec nos partenaires de l'industrie et les collectivités rurales, côtières et autochtones, nous assurerons la prospérité des pêches du Canada pour les générations à venir. »

