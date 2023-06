Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées : 9000 paires de yeux pour le bien-être des aînés du Québec

QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) est fier de pouvoir compter sur plus de 9000 aides à domicile en cette Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés. Dans le cadre de leur travail, ces 9000 paires de yeux assurent une veille auprès de plus de 100 000 personnes âgées, en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles sur l'ensemble du territoire du Québec.

« Nous sommes très fiers du travail des aides à domicile dans la prévention de la maltraitance des personnes âgées au Québec. Leur travail en est un de premier plan dans la vie de personnes en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles. Puisque ces derniers entrent quotidiennement dans les domiciles de nos aînés et qu'ils prennent le temps de tisser des relations de confiance avec ceux-ci, ils sont très bien positionnés pour repérer et alerter toutes situations de maltraitance pouvant advenir dans la vie des aînés » explique J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Alors que la population est vieillissante, il est primordial que le rôle des aides à domicile soit valorisé au sein de notre société. Les EÉSAD se retrouvent dans une position privilégiée auprès des aînés du Québec et ceci leur donne une occasion de jouer un rôle de gardien du bien-être de nos personnes âgées. C'est pourquoi les EÉSAD de toutes les régions du Québec répondent présentes à la volonté visible du gouvernement à améliorer l'écosystème du vieillissement au Québec, et ce, par l'entremise de mesures innovantes telles que la gériatrie sociale, entre autres. La récente annonce de bonification de l'aide variable du Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) contribuera d'ailleurs à l'amélioration de la vigie auprès des aînés.

« Le soutien à domicile n'est malheureusement pas une réalité concrète pour l'immense majorité des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles. En effet, beaucoup de nos aînés souffrent d'isolement et sont, par le fait même, vulnérables à des situations de maltraitance. Étant donné l'effet visible et concret que nous avons dans la vie des usagers, nous sommes convaincus qu'un virage accru vers le soutien à domicile aura des effets positifs sur la prévention et l'éradication de la maltraitance des personnes âgées au Québec » souligne J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Pour la communauté, par la communauté

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à 100 000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique.

Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 9000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Pour en savoir sur les EÉSAD, visitez https://chezmoipourlavie.com.

Pour en savoir plus sur les services, visitez le www.aidechezsoi.com.

