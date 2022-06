Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées - Une armée de 9 000 aides à domicile pour prévenir la maltraitance

Ce sont près de 9 000 aides à domicile sur l'ensemble du territoire québécois qui entrent quotidiennement au sein du domicile, qui ont le temps de tisser des relations de confiance avec les usagers et de repérer des signes de maltraitance. Ce lien significatif entre un aîné et un intervenant ne naît pas du jour au lendemain. Les aides à domicile des EÉSAD ont le privilège de pouvoir forger ce genre de relation.

« Les aides à domicile forment une véritable armée de 9 000 paires d'yeux qui peut jouer un rôle central pour prévenir, repérer et alerter lors de situations de maltraitance. Elles doivent être adéquatement outillées et formées. Le ministère de la Santé et des Services sociaux doit doter les EÉSAD des moyens et de la coordination nécessaires » explique J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Prévenir la maltraitance en brisant l'isolement : Chez moi pour la vie

Le Réseau de coopération des EÉSAD salue le nouveau plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance et souhaite très rapidement contribuer à sa mise en œuvre partout au Québec. Ce plan reconnaît que l'isolement social est le premier facteur de risque de maltraitance. Or les EÉSAD disposent d'une expertise de 25 ans dans le soutien à domicile qui permet de conserver du lien social en demeurant chez soi et actif au sein de sa communauté. Plus il y aura de soutien à domicile, plus on pourra prévenir les situations de maltraitance.

« Le soutien à domicile est loin d'être une réalité concrète pour l'immense majorité des aînés, des personnes en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles. Des dizaines de milliers d'aînés vivent isolés et sont, par le fait même, vulnérables à la maltraitance. Il est donc urgent d'accélérer le virage vers le soutien à domicile pour respecter le premier choix des aînés : demeurer chez soi pour la vie », de conclure M. Caron.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires prenant en charge collectivement des besoins non comblés. Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100 000 personnes. Les EÉSAD emploient plus de 9 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Les recommandations des EÉSAD sont disponibles sur https://chezmoipourlavie.ca.

