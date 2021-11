Journée mondiale de la prématurité - Améliorer les chances des bébés prématurés : Préma-Québec demande une meilleure utilisation des données

LONGUEUIL, QC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Encore aujourd'hui, la prématurité est la première cause de décès chez les nouveau-nés. En cette Journée mondiale de la prématurité, Préma-Québec souhaite mettre en lumière ce constat troublant et demander au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de faciliter et de systématiser la collecte, l'analyse et le partage des données sur les naissances prématurées afin de renverser cette situation.

Intervenir plus efficacement auprès des bébés prématurés

Pour offrir de meilleures chances aux bébés de se développer et de vivre en santé, Préma-Québec considère qu'il est primordial d'être d'abord en mesure d'obtenir un portrait plus clair de la situation, permettant ainsi de mieux évaluer où les plans de prévention, de soins et de services doivent être renforcés.

« Ultimement, cela pourrait permettre d'augmenter les chances de survie des bébés prématurés, de favoriser un rétablissement plus rapide et de réduire les séquelles. Par le fait même, nous réduirons les coûts de santé au moment de leur naissance, et après, ainsi que la pression exercée sur le système de santé », explique Ginette Mantha, directrice générale de Préma-Québec.

Actuellement, au Québec, la collecte et l'analyse des données sont principalement le fruit d'initiatives dépareillées, découlant de la motivation individuelle des différentes unités de néonatologie, qui déploient d'ailleurs d'importants efforts pour y arriver malgré l'importante pression que subit le système de santé.

C'est ce que confirme Dr Marc Beltempo, néonatologiste à l'Hôpital de Montréal pour enfants : « Mieux comprendre la prématurité nous permettrait de mieux traiter et de mieux prévenir. Actuellement, pour évaluer la performance ou pour optimiser la priorisation des soins offerts aux bébés prématurés, les unités de néonatologie se trouvent devant la nécessité d'établir leur propre stratégie et de mobiliser leurs propres ressources financières. Nous pouvons certainement faire mieux pour faciliter le processus. »

Un forum de concertation pour se doter d'une vision commune

Ainsi, Préma-Québec croit qu'il est pressant que s'organise un forum de concertation qui réunira autour de cette question le MSSS et tous les intervenants impliqués, tant les professionnels de la santé que les organismes qui gravitent autour des soins et services offerts aux bébés prématurés et à leur famille.

« Il est important de réfléchir à nos façons de faire, de regarder ce qui se fait ailleurs au Canada, comme le Registre et Réseau des Bons Résultats dès la naissance en Ontario, et de voir comment on peut adapter les meilleures pratiques au contexte de notre réseau de santé et de services sociaux », conclut Dr Beltempo.

À propos de Préma-Québec

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003, l'organisme est soutenu par des médecins, des infirmières et d'autres intervenants œuvrant en néonatologie. C'est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément, de la naissance de leur poupon jusqu'à leur retour à la maison et, parfois, même au-delà. Depuis sa fondation, Préma-Québec a aidé 35 000 familles.

