LA MARCHE POUR LES ENFANTS PRÉMATURÉS - Préma-Québec invite la population à son grand rassemblement annuel

LONGUEUIL, QC, le 27 août 2024 /CNW/ - Les 7 et 8 septembre prochains, Préma-Québec tiendra son grand rassemblement annuel : la Marche pour les enfants prématurés! L'organisme invite la population, et particulièrement les familles touchées par la cause, à s'inscrire aux événements ou encore à soutenir les participant(e)s en effectuant un don en ligne.

Montréal | Samedi 7 septembre 2024, 9 h à 13 h, départ au Collège Jean-de-Brébeuf

Samedi 7 septembre 2024, 9 h à 13 h, départ au Collège Jean-de-Brébeuf Sherbrooke | Samedi 7 septembre 2024, 9 h à 13 h, départ au parc Jacques-Cartier

Samedi 7 septembre 2024, 9 h à 13 h, départ au parc Jacques-Cartier Québec | Dimanche 8 septembre 2024, 9 h à 13 h, départ au Quai des Cageux, sur la promenade Samuel-De Champlain

Cette tradition de l'organisme vise à sensibiliser les Québécois et les Québécoises à une réalité touchant 8 % des nouveau-nés dans la province : la prématurité. En effet, chaque année, plus de 6 000 enfants au Québec naissent avant la 37e semaine de gestation et se retrouvent hospitalisés en néonatalogie pendant des semaines, voire des mois.

« Bien que 85 % des enfants nés prématurés ne présentent pas de séquelles neurodéveloppementales sévères, nombreux de ces tout-petits sont suivis par des pédiatres pendant plusieurs années », explique la Dre Élise Couture, pédiatre et directrice du programme de suivi néonatal au CUSM - Hôpital de Montréal pour enfants.

« Assurons-nous que la prématurité soit connue, notamment au sein des milieux de garde et d'enseignement, afin de porter une attention particulière aux défis de ces enfants », explique Ginette Mantha, directrice générale et fondatrice de Préma-Québec. « Ensemble, favorisons le développement de ces tout-petits qui sont nés différemment », ajoute-t-elle.

À propos de La Marche pour les enfants prématurés

Cette année, l'événement se déroulera les trois villes de la province où se trouvent les unités de soins intensifs néonatals : Montréal, Québec et Sherbrooke. En plus des parcours de marche faciles et accessibles à tous, des jeux et des activités amuseront les petits et les grands sur place. Pour les détails, rendez-vous au premaquebec.ca/évènements.

À propos de Préma-Québec

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un soutien éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003, l'organisme a aidé plus de 45 000 familles depuis 21 ans, notamment en lien avec les défis humains et financiers engendrés par la période d'hospitalisation des nouveau-nés.

