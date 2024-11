Journée mondiale de la prématurité - PRÉMA-QUÉBEC FAIT FACE À UNE HAUSSE DES DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE DES FAMILLES

BOUCHERVILLE, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Pour Préma-Québec, la Journée mondiale de la prématurité du 17 novembre est l'occasion de faire le point quant aux besoins des familles touchées dans la province. Cette année, le constat est préoccupant.

Alors que l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) rapporte un nombre stable de naissances prématurées depuis plusieurs années dans la province, l'organisme note une augmentation des demandes d'aide financière des familles. En effet, dans les 12 derniers mois, Préma-Québec a vu ces requêtes bondir de 14 %, représentant environ 100 demandes de plus que l'année d'avant.

Incapable de suffire à toutes celles-ci, l'organisme a récemment dû réviser les critères d'admissibilité à ce service, en priorisant les familles dont le bébé prématuré est plus à risque de complications de santé. Une inquiétude plane toutefois concernant les répercussions sur la santé des enfants prématurés.

Demeurer au chevet de son nourrisson hospitalisé en néonatalogie engendre de nombreuses dépenses quotidiennes pour les parents : hébergement à proximité de l'hôpital, repas, déplacements, stationnements, etc. « On ne veut surtout pas qu'un parent limite ses visites à l'hôpital en raison de son portefeuille », explique Ginette Mantha, directrice générale et fondatrice de Préma-Québec. « Alléger le fardeau financier des familles est primordial pour favoriser leur présence au chevet de bébé et protéger leur santé mentale », ajoute-t-elle.

À l'approche des Fêtes, les entreprises et la population sont invitées à faire un don à l'organisme pour lui permettre de répondre aux besoins criants des familles de la province, et ce, par le biais de divers services.

Rappelons que Préma-Québec a inauguré en avril 2024 le premier service d'hébergement pour parents d'enfants prématurés à proximité de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. L'Escale Préma-Québec coûte seulement 10 $ par nuit et permet de limiter les dépenses des familles grâce à une cuisine commune et à du stationnement gratuit.

À propos de Préma-Québec

Chaque jour, 16 bébés naissent prématurément dans la province. Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie de ces enfants en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003, l'organisme a aidé plus de 45 000 familles depuis 21 ans.

À propos de la Journée mondiale de la prématurité

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prématurité touche un nouveau-né sur dix et les complications qui y sont liées constituent la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Le 17 novembre est reconnu mondialement comme une occasion de sensibiliser la population à cette réalité et de rendre hommage au combat des millions d'enfants nés trop tôt chaque an.

