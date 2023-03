Journée internationale des femmes - L'UMQ en action pour valoriser l'engagement des élues municipales

MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à rendre hommage aux centaines de femmes - mairesses et conseillères - engagées sur la scène politique municipale, partout au Québec.

Rappelons que l'UMQ - par le biais entre autres de sa Commission Femmes et gouvernance - multiplie les actions depuis plusieurs années pour souligner et valoriser le leadership des femmes au sein des conseils municipaux et accompagner efficacement ses membres en la matière. Cette question sera notamment à l'ordre du jour du petit-déjeuner Femmes et gouvernance, qui se tiendra le 5 mai prochain dans le cadre des Assises 2023 de l'UMQ, à Gatineau.

À cette occasion, l'Union honorera également, pour une dixième année consécutive, une élue municipale engagée en lui décernant le Prix Francine-Ruest-Jutras. Cette prestigieuse distinction, remise en collaboration avec Bell, vise à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale. L'appel de candidatures pour le prix se poursuit d'ailleurs jusqu'au 23 mars prochain.

« En 2022, le conseil d'administration de l'UMQ a montré l'exemple et a atteint la parité entre les femmes et les hommes, une première depuis la fondation de l'organisation, en 1919, et une première pour une union municipale. Cela nous démontre que rien n'est figé et qu'il est possible pour les femmes de prendre leur place lorsque nous nous donnons collectivement cet objectif. Je salue le travail de mes collègues de la Commission Femmes et gouvernance et de l'ensemble des membres de notre Union afin de rendre notre démocratie locale plus riche et représentative des communautés qu'elle dessert », a déclaré madame Julie Bourdon, présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ et mairesse de Granby.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

