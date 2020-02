Journée internationale des femmes et des filles de science - Accès gratuit au Centre des sciences pour les filles de 17 ans et moins

MONTRÉAL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles de science de l'ONU, le Centre des sciences offre l'accès gratuit à l'ensemble de ses expositions aux jeunes filles de 17 ans et moins le 9 février prochain de 10 h à 17 h.

Des femmes inspirantes et des organismes de renom

Selon Statistique Canada, les femmes œuvrant dans les domaines de sciences et technologie (STGM) représentent moins du quart des effectifs. Si la situation s'améliore dans certains domaines, il reste encore du travail à faire. Voilà pourquoi Femmes et filles de science offrira la possibilité aux jeunes filles du secondaire (et du primaire) de rencontrer des femmes inspirantes œuvrant au sein d'entreprises prestigieuses de la région de Montréal telles que Pratt & Whitney, Ubisoft Montréal, Expedia, Element AI ainsi que L'Oréal Canada. Au total, ce sont plus de vingt organisations qui seront présentes pour partager l'objectif de l'événement: stimuler l'intérêt pour les carrières scientifiques auprès des jeunes filles.

Un partenariat avec l'UQAM sous le signe de l'audace

L'UQAM est de retour à titre de partenaire présentateur de l'événement, en plus de donner la vedette à sa Faculté des sciences. En effet, la section On s'amuse avec la science sera confiée exclusivement à ses professeures-chercheuses ainsi qu'à ses étudiantes de deuxième et troisième cycles. Ces dernières animeront une panoplie d'ateliers interactifs sur la fabrication de piles, la programmation d'un robot et l'observation des neurones vivants, en plus de présenter des mini-conférences fascinantes et accessibles.

À noter que même si l'événement se déroule dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles de science, il est ouvert à tous et à toutes!

Pour en savoir plus sur l'événement, visitez notre site web

Pour des photos de l'an dernier, visitez notre salle de presse électronique

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires sont TELUS, Volvo, Énergir, Cogeco et La Presse+.

SOURCE Centre des sciences de Montréal

Renseignements: Jean-Philippe Rochette, Responsable relations publiques, Tel. : 514.283.7160, [email protected]

Liens connexes

https://www.centredessciencesdemontreal.com/