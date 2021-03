Journée internationale des femmes : en faire davantage pour réduire les inégalités

MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - En cette journée internationale des femmes, le Conseil du Patronat du Québec (CPQ) tient à ajouter sa voix à toutes celles qui s'élèvent en faveur de l'avancement du droit des femmes. Malgré de grandes avancées et de nombreux plafonds de verres qui se sont graduellement brisés au fil des dernières décennies, particulièrement dans le monde du travail, des femmes doivent encore livrer un combat quotidien contre des inégalités.

« À toutes ces femmes cheffes d'entreprises, dirigeantes d'organisations et autres bâtisseuses, à toutes ces femmes d'actions, ces femmes de tête et de cœur, œuvrant dans tous les domaines d'activités, il faut entendre votre voix et se nourrir du modèle que vous inspirez auprès des plus jeunes qui souhaitent suivre votre voie », a indiqué Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ a rejoint en début d'année le comité aviseur du projet « Croissance inclusive - Réduire l'empreinte inégalités des organisations » de l'Observatoire québécois des inégalités, basé à l'Université de Montréal, qui abordera notamment les enjeux touchant particulièrement les femmes.

Tout récemment, l'organisme La Gouvernance au féminin a rejoint les rangs des membres du CPQ, permettant ainsi un rayonnement encore plus grand des démarches qu'effectue l'organisme fondé et dirigé par Caroline Codsi. La gouvernance au féminin est un modèle en matière de soutien pour faciliter les femmes dans leur développement de leadership, leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration.

D'ailleurs, le CPQ consacrera un webinaire à cet effet jeudi midi, auprès de ses membres, alors qu'il recevra l'organisme La Gouvernance au Féminin ainsi que Inno-Centre, dont l'initiative INDICE F vise à promouvoir l'accès à des services-conseils aux entreprises dirigées et/ou détenues par des femmes afin de les soutenir dans leur défi de croissance, de performance et de développement.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Arnaud Champalbert, Directeur - Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 438 886-9804

Liens connexes

www.cpq.qc.ca