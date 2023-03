Journée internationale des droits des femmes - La ministre Martine Biron souligne la journée internationale des droits des femmes

QUÉBEC, le 8 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, s'est rendue au siège de l'ONU à New York pour y faire la promotion des initiatives québécoises en matière de condition féminine et s'est inspirée des meilleures pratiques dans le monde.

La ministre a profité de cette tribune pour faire valoir l'importance de l'égalité homme-femme, une valeur fondamentale pour les Québécois et les Québécoises.

Son passage à l'ONU lui a permis d'échanger avec les représentants de gouvernements étrangers qui sont positionnés comme des leaders mondiaux dans la mise en place de politiques publiques, lesquelles favorisent l'égalité femme-homme. Des rencontres ont notamment eu lieu avec des représentants de la Finlande et de la Suède, des pays avancés en matière de condition féminine.

La ministre a pris la parole à la Concertation francophone de haut niveau qui a réuni plusieurs ministres responsables de la Condition féminine ayant pour thème « Le numérique pour des filles et des femmes éduquées et autonomes ».

Plusieurs organisations québécoises ainsi que des expertes de chez-nous étaient également sur place. Elles poursuivront leurs réflexions au cours des prochains jours, notamment sur la violence fondée sur le sexe dans un monde numérique ainsi que la sous-représentation des femmes dans les secteurs des sciences et de la technologie.

Citation :

« Je suis fière de porter la voix des Québécoises à l'international. Le Québec est l'une des nations les plus avancées dans le monde en matière d'égalité femme-homme. Cette prestigieuse tribune est l'occasion pour le gouvernement du Québec de mettre en valeur les initiatives qui ont été déployées ici, pour faire avancer le droit des femmes. Nous voulons également nous inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Je veux aussi souligner le travail des organismes présents à New York cette semaine. J'ai bien hâte d'entendre leur compte-rendu. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

Faits saillants :

Créée en 1946 par l'ONU, la CCF assure la veille de l'évolution du statut et des droits des femmes et des filles dans le monde. Inscrite dès 1948 dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des préoccupations des Nations Unies depuis ses débuts.

67 e session de la Commission de la condition de la femme (CCF) se déroule au siège de l'Organisation des Nations Unies (ONU), du 6 au 17 mars.

session de la Commission de la condition de la femme (CCF) se déroule au siège de l'Organisation des Nations Unies (ONU), du 6 au 17 mars. Cette année, le thème prioritaire de la CCF est « Innovation et changement technologique, et éducation à l'ère numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles ».

Cette mission constitue une seconde visite dans la métropole américaine pour la ministre. En novembre dernier, cette dernière avait prononcé le mot d'ouverture du Women's Global Leadership Forum, activité organisée par la Délégation générale du Québec à New York en partenariat avec la State University of New York .

