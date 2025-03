Journée internationale des droits des femmes : la FMSQ souligne le leadership féminin en médecine

MONTRÉAL, le 10 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) souligne l'apport exceptionnel de ses membres féminines, en procédant à la remise annuelle des prix Irma-LeVasseur et Marthe-Pelland. Ces prix soulignent la contribution de femmes médecins qui s'illustrent par leur leadership dans le cadre de leur profession.

Soutenir pour encourager

Depuis 2019, le milieu médical se mobilise pour soumettre les candidatures des femmes qui brillent par leur engagement et par leur mobilisation au sein de leur hôpital ou de leur établissement ou qui participent activement dans les affaires associatives ou publiques. En soulignant leur apport, la FMSQ souhaite non seulement les mettre en lumière, mais les ériger en modèle inspirant pour l'ensemble de la communauté médicale.

« En médecine spécialisée, l'excellence ne se mesure pas seulement par l'expertise clinique, mais aussi par la capacité de transformer les soins et les institutions. Les prix Irma-LeVasseur et Marthe-Pelland soulignent cet engagement en reconnaissant les femmes médecins qui, par leur leadership et leur vision, contribuent à faire avancer notre système de santé et, ultimement, au mieux-être des patients. En mettant en lumière des femmes inspirantes comme la Dre Anne Lortie et la Dre Amélie Bourque, nous affirmons notre volonté de soutenir et de promouvoir un leadership fort et inclusif pour l'avenir de la profession. »

- Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

« En plus de la reconnaissance individuelle, les prix Irma-LeVasseur et Marthe-Pelland soulignent l'impact du leadership médical féminin et de la gestion en médecine spécialisée. Ils mettent aussi en évidence l'apport indéniable des femmes au système de santé et à la société québécoise. Encourager les femmes médecins à occuper des rôles stratégiques, c'est assurer une gouvernance plus représentative et un système de santé enrichi par la diversité des perspectives. Je félicite les Dres Amélie Bourque et Anne Lortie pour leur engagement et leur succès! »

- Dr Serge Legault, vice-président de la FMSQ.

Prix Irma-LeVasseur : Dre Anne Lortie, neurologue pédiatrique

Le prix Irma-LeVasseur est remis cette année à la Dre Anne Lortie, qui a consacré près de 40 ans à façonner la neurologie pédiatrique au Québec, combinant expertise clinique, recherche et leadership pour transformer les soins aux enfants épileptiques. Chef du service de neurologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine de 1999 à 2015, elle a su structurer et faire croître son équipe de spécialistes en favorisant un climat de collaboration et d'excellence qui a fait sa marque et qui perdure encore aujourd'hui. Spécialiste reconnue de l'épilepsie pédiatrique, elle a contribué à introduire au CHU Sainte-Justine des approches novatrices, dont le régime cétogène et la stimulation du nerf vague, marquant ainsi un tournant dans la prise en charge de l'épilepsie réfractaire. Son engagement s'est également illustré au sein de l'Association des neurologues du Québec, où elle a occupé les postes de conseillère et secrétaire pendant près d'une décennie, veillant à ce que la neurologie pédiatrique soit représentée dans les décisions importantes de la profession. Son influence s'étend aussi aux nombreux comités et programmes auxquels elle a participé, citons notamment l'élaboration du programme Agir tôt, qui améliore l'accès aux soins pour les enfants présentant des troubles du développement. Au fil de sa carrière, elle aura exercé un leadership collaboratif, sensible et rassembleur.

« La Dre Anne Lortie incarne l'essence même du leadership en neurologie pédiatrique. Son engagement indéfectible, sa vision novatrice et sa capacité à bâtir des équipes solides et ancrées dans la collaboration ont transformé les soins aux enfants épileptiques au Québec. Par son exemple et son implication, elle a pavé la voie pour les générations futures, inspirant autant ses collègues que les jeunes neurologues qui suivent ses traces. L'Association des neurologues du Québec est fière de souligner l'apport exceptionnel d'une femme dont l'héritage continuera durablement d'enrichir notre profession, et ce pour le plus grand bénéfice de nos patients. »

- Dr Guillaume Lafortune, président de l'Association des neurologues du Québec

Prix Marthe-Pelland : Dre Amélie Bourque, anesthésiologiste

Le prix de la relève Marthe-Pelland est remis à la Dre Amélie Bourque. Cheffe du département d'anesthésiologie du CISSS du Bas-Saint-Laurent depuis 2020, elle coordonne 23 anesthésistes répartis dans six hôpitaux. Son esprit analytique et sa capacité à anticiper les obstacles lui ont permis de transformer les défis organisationnels en occasions d'amélioration. Son approche proactive, sa capacité à anticiper les enjeux et son leadership collaboratif lui ont rapidement permis de se démarquer. Et pour cause : elle a été invitée à siéger au conseil d'administration de l'Association des anesthésiologistes du Québec, devenant la plus jeune administratrice de cette équipe. Pour la Dre Bourque, c'est une occasion de mettre de l'avant les réalités des milieux régionaux et de participer activement aux discussions stratégiques qui façonnent l'avenir de sa spécialité. Elle y voit également une opportunité précieuse de briser l'isolement des gestionnaires en région et de contribuer à une gouvernance plus inclusive et représentative. En quête de perfectionnement, elle complète actuellement un diplôme de deuxième cycle en gestion et leadership médical à l'Université Laval. Forte d'un parcours riche et diversifié, ayant été secouriste, préposée en CHSLD et à l'urgence, puis infirmière avant de devenir médecin, elle apporte une dimension unique à sa profession. Elle espère que ce prix inspirera d'autres femmes à s'investir elles aussi dans des postes de gestion.

« Au sein de l'Association des anesthésiologistes du Québec, la Dre Amélie Bourque se distingue par un leadership naturel et une énergie communicative. Sa capacité à anticiper les défis et à optimiser les ressources en région contribue à créer des ponts solides entre les différents centres hospitaliers. Grâce à son dynamisme et à son approche collaborative, elle insuffle une énergie positive au sein de notre conseil d'administration, qui inspire ses pairs. Son engagement est exemplaire et illustre parfaitement que, par l'engagement, nous pouvons non seulement améliorer la qualité des soins, mais aussi créer un milieu où excellence et leadership vont de pair. »

- Dr Nikola Joly, président de l'Association des anesthésiologistes du Québec

À propos de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe près de 11 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

