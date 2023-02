Journée internationale des droits des femmes - La CAQ doit cesser d'avoir peur de son ombre

MONTRÉAL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Le Collectif 8 mars dénonce le refus de la Coalition avenir Québec (CAQ) de débattre d'une motion portant sur la Journée internationale des droits des femmes et sur les luttes féministes québécoises. La motion - appuyée par tous les partis d'opposition - proposait d'encourager l'usage de l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+). Cette dernière est nécessaire à la mise en place de mesures d'atténuation des inégalités à toutes les étapes d'un projet, de sa préparation à son évaluation.

« Ce refus du gouvernement est incompréhensible et décevant. Le premier ministre répète sans cesse qu'il veut être jugé sur les résultats. Pourtant, la CAQ refuse d'utiliser le meilleur outil possible pour évaluer les impacts de ses politiques. Le gouvernement n'a même pas daigné envoyer un·e représentant·e nous expliquer ce refus de discuter de cette motion. La CAQ doit cesser d'avoir peur de son ombre et agir pour qu'on accepte enfin d'appliquer l'ADS+ dans tous les ministères et organismes gouvernementaux », tonne Marie-Andrée Gauthier, porte-parole du Collectif 8 mars.

« Nous sommes confrontées à l'urgence climatique, aux polarisations et aux privatisations. Nous subissons l'effritement des droits des femmes, l'augmentation des violences à notre égard et l'exacerbation des inégalités. Nous luttons contre la montée du racisme, le sexisme décomplexé et la haine assumée. C'est pourquoi le slogan de cette année, Résistances féministes, est apparu comme une évidence. Cette année particulièrement, il vise à donner la voix aux groupes qui ne sont pas entendus », explique Mme Gauthier. Que le gouvernement choisisse l'inertie est complètement incompréhensible!

Les représentantes du Collectif 8 mars rencontreront la ministre responsable de la Condition féminine le 16 mars prochain.

À propos

Le Collectif 8 mars est composé d'organisations syndicales et d'organisations féministes d'action communautaire autonome représentant près de 800 000 femmes, 17 tables régionales de concertation en condition féminine et plus de 450 groupes de femmes et mixtes.

