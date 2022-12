Journée internationale des bénévoles - Merci aux parents engagés dans le milieu scolaire!

QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à remercier les parents bénévoles engagés dans le milieu scolaire et à mettre de l'avant leur contribution essentielle.

« La participation bénévole des parents favorise la réussite des jeunes. Que ce soit en siégeant à un comité ou en organisant des activités, votre implication a une influence positive sur les élèves et dans les écoles! », confirme Kévin Roy, président de la FCPQ, à l'intention des parents engagés.

De plus, d'après un sondage réalisé lors du dernier Conseil général, plus de 60% des déléguées et délégués de la FCPQ font d'autre bénévolat en plus de siéger sur plusieurs comités et instances du milieu scolaire. La Fédération est fière de soutenir et de porter la voix de ces parents extraordinaires et de milliers de parents au Québec qui « bénévolent » dans l'objectif de favoriser la réussite et le bien-être des jeunes.

La FCPQ profite de cette Journée thématique pour annoncer la tenue de la 2e édition de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation, du 28 mai au 3 juin 2023! Les détails seront annoncés dans quelques semaines via le site web et les plateformes de la FCPQ.

La FCPQ et les parents bénévoles de plusieurs régions organiseront aussi des Journées de mobilisation dans six villes du Québec entre janvier et juin 2023. Des événements gratuits à ne pas manquer!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

