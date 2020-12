Journée internationale des bénévoles - Les parents bénévoles actifs dans les écoles et la communauté!

QUÉBEC, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière de souligner la Journée internationale des bénévoles, qui a lieu le 5 décembre chaque année.

« Je veux remercier tous les parents bénévoles dans le milieu scolaire, qui ont des impacts positifs sur leur milieu. En plus d'être des modèles d'engagement pour leurs jeunes, ces parents sont des leaders qui contribuent à instaurer des bonnes pratiques, à gérer le réseau scolaire à tous les niveaux et à favoriser l'accès et la qualité des services éducatifs pour tous les élèves », dit Kévin Roy, président de la FCPQ.

Ce sont quelque 18 000 parents bénévoles partout au Québec qui siègent au sein des instances de participation du milieu scolaire, que ce soit l'organisme de participation des parents (OPP), le conseil d'établissement, le comité de parents, le comité EHDAA, le conseil d'administration ou les autres comités créés pour soutenir le réseau.

« Les parents bénévoles sont disponibles et intéressés à s'impliquer dans leur communauté. En plus du temps qu'ils consacrent à nos écoles, la majorité des délégués de la FCPQ font du bénévolat à l'extérieur des instances scolaires. Je suis fier que notre Fédération soit présente pour les appuyer », ajoute M. Roy.

Cette année, la FCPQ soulignera la Journée internationale des bénévoles en rassemblant les parents d'élèves ayant des besoins particuliers grâce au Forum ouvert des parents d'élèves HDAA. Il s'agit d'un événement gratuit et ouvert à tous, pendant lequel seront entre autres abordées les questions de services éducatifs, de stress et d'anxiété, pour stimuler la discussion et les échanges. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à l'ouverture de l'événement.

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des centres de services scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

