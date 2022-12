Journée internationale des bénévoles - L'UMQ salue l'apport des bénévoles dans les municipalités

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, qui se déroule cette année sur le thème « Merci aux bénévoles de créer des liens dans la collectivité! », l'Union des municipalités du Québec (UMQ) est fière de s'associer au Réseau de l'action bénévole du Québec (RABQ) pour souligner le travail essentiel des bénévoles dans les municipalités de partout au Québec.

« Les bénévoles constituent des maillons essentiels dans les nombreux services de proximité qu'offrent nos municipalités, dans toutes les régions. Ces dizaines de milliers de femmes et d'hommes, qui donnent généreusement de leur temps aux organismes œuvrant auprès des plus démunis, des associations communautaires ou des clubs de sports et de loisirs, contribuent directement à stimuler le dynamisme de nos milieux de vie et à renforcer le tissu social et économique de nos communautés. En cette Journée internationale des bénévoles, je tiens à les saluer et à les remercier pour leur engagement sincère et profond, qui fait une réelle différence dans la vie de nos concitoyennes et concitoyens », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Pour en savoir plus sur les activités organisées au Québec à l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, visitez le site rabq.ca/5decembre.

Regroupement en assurance de dommages pour les OSBL de l'UMQ : un outil concret pour soutenir les bénévoles

L'UMQ rappelle par ailleurs qu'elle soutient concrètement des milliers d'organismes sans but lucratif (OSBL) et de bénévoles au Québec grâce à son regroupement en assurance de dommages pour les OSBL.

Mis en place en 2007, ce programme vise à répondre au défi vécu par un nombre croissant de municipalités, soit d'assurer à un prix abordable les organismes reconnus œuvrant sur leur territoire. La solution proposée par l'UMQ, unique au Québec, offre une couverture en assurances de dommages complète, avec les primes les plus basses qui soient sur le marché. Le regroupement connaît un grand succès et une forte croissance depuis 15 ans, alors que plus de 5 200 OSBL dans quelque 250 municipalités y participent.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]