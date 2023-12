Journée internationale des bénévoles - Célébrons l'engagement parental en éducation!

QUÉBEC, le 4 déc. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des bénévoles, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) lance la période de nomination pour la troisième édition de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation, qui se déroulera du 27 mai au 2 juin 2024.

« Les parents sont des acteurs clés de l'éducation: il est prouvé que leur implication favorise la réussite des jeunes. Mettre en lumière leur engagement et souligner leurs réalisations contribuent à la mobilisation et à la pérennité de l'engagement parental. C'est ce que nous visons via des actions concrètes pendant cette Semaine thématique », affirme Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Les conseils d'établissement sont invités à nommer pour une reconnaissance Mérite des parents bénévoles de leur école s'étant démarqués par leur engagement. La FCPQ a développé plusieurs outils pour faciliter la participation à cet événement dans les écoles primaires et secondaires. L'année dernière, 112 écoles ont participé à la Semaine nationale de l'engagement parental. Notre objectif cette année est de doubler ce chiffre.

De leur côté, les comités de parents des centres de services scolaires partout au Québec peuvent nommer des lauréates et lauréats dans les trois autres catégories proposées : Bronze, Argent et l'Ordre de la Fédération.

L'une des fonctions du comité de parents étant de soutenir l'engagement parental, cette Semaine est une manière concrète pour eux de le faire. Toute l'information sur le programme de reconnaissance est disponible sur notre site web.

Cette année, la Semaine nationale de l'engagement parental culminera avec les célébrations du 50e anniversaire de la FCPQ. L'évènement se tiendra à Saguenay, là où la FCPQ a vu le jour. Plusieurs activités sont prévues au courant de la journée et les parents lauréats de la reconnaissance Argent et de l'Ordre de la Fédération seront présentés lors d'une soirée éclatante.

Le bénévolat des parents fait partie intégrante du bon fonctionnement des écoles, de la gouvernance du milieu scolaire et de la réussite des élèves : reconnaissons et célébrons les parents engagés! Bonne Journée internationale des bénévoles à tous!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]