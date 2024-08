Une surdose est une de trop !

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - L'Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues (AQPSUD) organise la journée internationale de sensibilisation aux surdoses depuis 11 ans et souligne désormais le mois de la sensibilisation aux surdoses, tout le mois d'août. Des activités de mobilisation, de création et de commémoration se déroulent aux quatre coins du Québec jusqu'à la Journée Internationale de Sensibilisation aux Surdoses, le 31 août.

Aujourd'hui, les proches des victimes assisteront à un rassemblement intime sur les bords du canal Lachine, près du pôle Atwater. Marc Boivin, père du petit Mati, 15 ans, emporté par une surdoses cette année et Isabelle Fortier, porte-parole pour Moms Stop The Harm, prendrons la parole pour l'occasion. Consultez ce lien pour plus d'information sur l'événement : https://www.facebook.com/share/GzCY3SCGLAHBH1b6/

L'AQPSUD se réjouit de la participation à l'opération Illumination cette année. De Laval à St-Fabien, en passant par Québec, Saint-Jérôme et St-Vianney, des groupes communautaires, des municipalités et des entreprises vont s'illuminer pour rendre visible la crise des surdoses. L'organisme espère que cet important mouvement citoyen aura un écho auprès du gouvernement afin que des changements concrets soient mis en place comme la décriminalisation des drogues et le safe suply tel que résumé dans le slogan « On veut des doses, pas une surdose ».

Selon Chantal Montmorency, directrice générale de l'AQPSUD, « Nous invitons la population à manifester son soutien aux familles endeuillées et aux victimes en portant du mauve et en illuminant vos maisons en mauve le 31 août, parce que les surdoses touchent tout le monde »

L'AQPSUD vous fera parvenir une bande lumineuse et un bracelet gratuitement en remplissant ce formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffr-jSPJiae8p0zI6jucYLnzjJuvJeNlS614UZQxez7qT0FQ/viewform?usp=sf_link

En tant que seule association francophone, par et pour les personnes utilisatrices de drogues, en Amérique du Nord, l'AQPSUD crée et diffuse du matériel de réduction des méfaits en français. Rendez-vous sur https://www.redbubble.com/fr/people/AQPSUD/shop?asc=u pour vous procurer des objets promotionnels originaux créé par et pour les utilisateurs de drogues dans un objectif d'empowerment et de prévention.

À Montréal, plusieurs événements sont prévus d'ici la fin du mois, dont une soirée de clôture animée par Zach Poitras, humoriste, à la brasserie le Patriote le 31 août. Pour connaitre la liste des activités en lien avec la journée internationale de sensibilisation aux surdoses, nous vous invitons à consulter notre site web : https://aqpsud.org/jiss Pour plus d'information et la liste des partenaires de l'opération illumination : www.aqpsud.org/illumination

