Journée internationale de lutte contre la corruption : Une vigilance constante est nécessaire

MONTRÉAL, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le commissaire à la lutte contre corruption, M. Frédérick Gaudreau, profite de la Journée internationale de lutte contre la corruption, aujourd'hui le 9 décembre, pour participer ce matin à une journée d'étude organisée par l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) intitulée « Les acquis et les défis de la lutte contre la corruption ».

« Nous avons fait de grands pas dans la lutte contre la corruption depuis 2011, mais il faut continuer le travail et se concerter pour trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés », conclut M. Gaudreau.

Une vigilance constante

Par ailleurs, le commissaire Gaudreau rappelle que la lutte contre la corruption doit se faire de façon permanente et constante. « Grâce à notre équipe de prévention, nous avons sensibilisé plus de 32 000 personnes aux risques de la corruption depuis les débuts de l'UPAC. Ainsi, les élus, les fonctionnaires et les entreprises faisant affaire avec l'État comprennent les pièges à éviter et deviennent des partenaires dans notre lutte », souligne le commissaire Gaudreau.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

