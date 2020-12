Journée internationale de lutte contre la corruption : un combat permanent et essentiel

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le 9 décembre marque la Journée internationale de lutte contre la corruption.

Le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Frédérick Gaudreau, tient à rappeler que ce combat essentiel pour le respect de nos institutions démocratiques demande un effort et une attention permanente de toute la population.

« Pour se défendre efficacement contre la corruption au Québec, la population doit s'impliquer en nous signalant les actes répréhensibles dont elle est témoin. C'est ensemble qu'on peut réussir à bien protéger l'intégrité de nos institutions publiques », a déclaré le commissaire Gaudreau.

Pour signaler un acte répréhensible ou une situation douteuse à l'UPAC, composez le 1-844-541-UPAC ou remplissez le formulaire à cet effet sur notre site web www.upac.gouv.qc.ca.

Rappelons que la Convention des Nations Unies contre la corruption a été adoptée le 31 octobre 2003 par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Renseignements: Information médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345